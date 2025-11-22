Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

De onzekerheid was groot over de aanwezigheid van Manuel Neuer voor de wedstrijd van Bayern München dit weekend. Het ziet er nu naar uit dat hij wel degelijk zal kunnen spelen tegen Freiburg. Ondertussen wordt er aan de mouw van Harry Kane getrokken.

Volgens Florian Plettenberg - de journalist van Sky Sports - zal Manuel Neuer uiteindelijk beschikbaar zijn tegen Freiburg deze zaterdag. Hij is hersteld van een maag-darminfectie.

Manuel Neuer raakt fit voor duel tegen Freiburg

Er was nog onzekerheid deze vrijdag, zoals Vincent Kompany benadrukte in de persconferentie: "Voor Manuel Neuer moeten we het nog bekijken. Hij was een beetje ziek. Ik hoop dat hij vandaag weer op de training verschijnt."

Uiteindelijk had hij inderdaad deelgenomen aan de sessie, zoals onthuld door Bild. Het beginsignaal voor de wedstrijd tegen Freiburg zal om 15.30 uur zijn. Bayern wil daar zijn ongeslagen reeks van 17 wedstirjden sinds het begin van het seizoen verder zetten.

Barcelona trekt aan de mouw van Harry Kane

Ondertussen is er volgens Mundo Deportivo wel een mogelijke toptransfer op til. FC Barcelona zou namelijk azen op Harry Kane en hem naar Catalonië willen brengen als mogelijke opvolger voor Robert Lewandowski.

Lees ook... Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen›De kans dat Vincent Kompany zijn topschutter zomaar zal laten gaan lijkt echter klein te zijn. Er is echter een clausule in het contract van Kane opgenomen, waardoor hij voor een dikke zestig miljoen euro zou kunnen vertrekken.