Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De onzekerheid was groot over de aanwezigheid van Manuel Neuer voor de wedstrijd van Bayern München dit weekend. Het ziet er nu naar uit dat hij wel degelijk zal kunnen spelen tegen Freiburg. Ondertussen wordt er aan de mouw van Harry Kane getrokken.

Volgens Florian Plettenberg - de journalist van Sky Sports - zal Manuel Neuer uiteindelijk beschikbaar zijn tegen Freiburg deze zaterdag. Hij is hersteld van een maag-darminfectie.

Manuel Neuer raakt fit voor duel tegen Freiburg

Er was nog onzekerheid deze vrijdag, zoals Vincent Kompany benadrukte in de persconferentie: "Voor Manuel Neuer moeten we het nog bekijken. Hij was een beetje ziek. Ik hoop dat hij vandaag weer op de training verschijnt."

Uiteindelijk had hij inderdaad deelgenomen aan de sessie, zoals onthuld door Bild. Het beginsignaal voor de wedstrijd tegen Freiburg zal om 15.30 uur zijn. Bayern wil daar zijn ongeslagen reeks van 17 wedstirjden sinds het begin van het seizoen verder zetten.

Barcelona trekt aan de mouw van Harry Kane

Ondertussen is er volgens Mundo Deportivo wel een mogelijke toptransfer op til. FC Barcelona zou namelijk azen op Harry Kane en hem naar Catalonië willen brengen als mogelijke opvolger voor Robert Lewandowski. 

Lees ook... Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggenDe kans dat Vincent Kompany zijn topschutter zomaar zal laten gaan lijkt echter klein te zijn. Er is echter een clausule in het contract van Kane opgenomen, waardoor hij voor een dikke zestig miljoen euro zou kunnen vertrekken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Bayern München
Freiburg
Harry Kane
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Meer nieuws

Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

22:00
Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

14:00
1
Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

13:30
'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

13:00
Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

12:00
1
Dit heeft Yves Vanderhaeghe te zeggen na droomstart bij nieuwe club

Dit heeft Yves Vanderhaeghe te zeggen na droomstart bij nieuwe club

11:40
RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

11:20
LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

10:50
Essevee sakkert na 0-0 gelijkspel op Sclessin: "Had het willen zien met 11 tegen 11"

Essevee sakkert na 0-0 gelijkspel op Sclessin: "Had het willen zien met 11 tegen 11"

11:00
LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?

LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?

10:15
"Geen beste vrienden met Hasi": Olivier Renard laat er geen twijfel over bestaan

"Geen beste vrienden met Hasi": Olivier Renard laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Na de boycots: dit stellen de fans voor

Na de boycots: dit stellen de fans voor

10:00
4
Stevige domper: Anderlecht-speler moet operatie ondergaan en is langdurig buiten strijd, Hasi legt uit

Stevige domper: Anderlecht-speler moet operatie ondergaan en is langdurig buiten strijd, Hasi legt uit

09:40
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

21/11
Uitleenbeurt dringt zich op voor Rode Duivel: hoe zit het met mogelijke terugkeer naar Anderlecht?

Uitleenbeurt dringt zich op voor Rode Duivel: hoe zit het met mogelijke terugkeer naar Anderlecht?

09:00
De nakende terugkeer van Simon Mignolet? Club hoopvol, Hayen zet puntjes op de i

De nakende terugkeer van Simon Mignolet? Club hoopvol, Hayen zet puntjes op de i

09:20
Olivier Renard doorbreekt de stilte en reageert op de kritiek

Olivier Renard doorbreekt de stilte en reageert op de kritiek

08:40
Meteen opsteker voor Vanderhaeghe, leider Beveren morst met de punten

Meteen opsteker voor Vanderhaeghe, leider Beveren morst met de punten

08:20
OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

07:40
6
Standard toont zich opnieuw heel bleek: "Moet toch de waarheid zeggen"

Standard toont zich opnieuw heel bleek: "Moet toch de waarheid zeggen"

07:20
2
Moeten de spelers van Anderlecht binnenkort overuren maken? Dan moeten ze bij icoon gaan klagen

Moeten de spelers van Anderlecht binnenkort overuren maken? Dan moeten ze bij icoon gaan klagen

07:00
🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

23:00
Nu nog bij RSCA Futures, maar groot talent wordt nog dit seizoen klaargestoomd voor A-ploeg

Nu nog bij RSCA Futures, maar groot talent wordt nog dit seizoen klaargestoomd voor A-ploeg

06:30
1
Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

22:44
Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

22:30
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

21/11
"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

21:40
1
Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

21:30
Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

21:20
1
Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

21:00
4
Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

20:20
Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

20:00
Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

19:40
5
Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

19:20
11
Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

19:00
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 11
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Augsburg FC Augsburg 15:30 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 15:30 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FC Köln 1. FC Köln 18:30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 23/11 Werder Bremen Werder Bremen
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/11 Union Berlin Union Berlin

Nieuwste reacties

De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Union SG - Cercle Brugge: - JaKu JaKu over Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen" CringeMedia CringeMedia over Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel" Swakke25 Swakke25 over Na de boycots: dit stellen de fans voor JaKu JaKu over Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Club Brugge - Charleroi: - filip.dhose filip.dhose over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" William Wallace William Wallace over Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had) Philipdesmet Philipdesmet over 'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact' Panzer Panzer over Nu nog bij RSCA Futures, maar groot talent wordt nog dit seizoen klaargestoomd voor A-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved