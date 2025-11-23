Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

De Rode Duivels plaatsten zich voor het WK 2026, maar de interlandperiode verliep niet zonder rumoer. Vooral het gedrag van bondscoach Rudi Garcia viel op.

De Rode Duivels zijn geplaatst voor het Wereldkampioenschap 2026 na de ruime zege tegen Liechtenstein. Maar tijdens de voorbije interlandperiode liep lang niet alles zoals gehoopt. Bondscoach Rudi Garcia zocht na de kwalificatie plots het conflict op met bepaalde media.

"Na het weigeren van een interview met Gilles De Bilde stond de voetbalwereld in rep en roer", schrijft Imke Courtois bij De Zondag. "Evenzeer werden de kritische uitspraken van Jeremy Doku onder de loep genomen. Ik stoor me echter aan geen van beide."

Imke Courtois heeft geen problemen met Rudi Garcia

"Een voetballer die vrijuit spreekt, weg van de al ingetrapte deuren: ik juich het toe. En als een bondscoach het even heeft gehad, dan is dat maar zo. Al hoop ik dat hij op het WK wél kritische vragen durft te incasseren, en te pareren", gaat ze verder.

Er werd uiteraard veel over geschreven en gepraat, want zoiets gebeurt niet iedere dag. "En misschien is dat wel het echte mysterie van de sportwereld: niet de doos van Adeyemi, maar onze eindeloze drang om elke afwijking, elke zucht, elk interview te willen duiden alsof het gaat om staatszaken."

"Eén verkeerde blik en het is crisis. Eén eerlijk antwoord en het is een protocolbreuk. Terwijl het vaak niet meer is dan menselijkheid", besluit Courtois.