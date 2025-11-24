Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Het verdict is bevestigd. Marco Weymans heeft een heel zware knieblessure opgelopen in het duel tegen Olympic Charleroi. Zijn voorste kruisband is gescheurd, waardoor hij meerdere maanden buiten strijd zal zijn.

Beerschot pakte een belangrijke uitzege tegen Olympic Charleroi, maar de vreugde kreeg een bittere nasmaak: flankspeler Marco Weymans leek een zware knieblessure te hebben opgelopen en wachtte gespannen de nodige onderzoeken af.

Ondertussen zijn de onderzoeken achter de rug en het verdict is zwaar, want de voorste kruisband van Marco Weymans is wel degelijk afgescheurd. Daardoor is hij meerdere maanden buiten strijd en zit het seizoen er voor hem meer dan waarschijnlijk op.

Marco Weymans van Beerschot heeft voorste kruisband gescheurd

"Marco Weymans liep gisteren tijdens de wedstrijd tegen Olympic Charleroi een zware blessure op", aldus Beerschot op haar sociale media op maandagmiddag.

Lees ook... Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure"Uit de scan van vanmiddag bleek het harde verdict: hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Er wacht hem nu een lange revalidatie", klinkt het nog bij De Mannekes.

Voor Beerschot is het een harde dobber in de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League. We willen Weymans alvast een behouden revalidatie toewensen en een sterkere terugkomst na deze blessure. 

