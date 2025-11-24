Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot pakte een belangrijke uitzege tegen Olympic Charleroi, maar de vreugde kreeg een bittere nasmaak: flankspeler Marco Weymans lijkt een zware knieblessure te hebben opgelopen en wacht onderzoeken af.

Beerschot won zondag met 1-2 op het veld van Olympic Charleroi. Een knappe zege waardoor de Ratten in het spoor van SK Beveren en KV Kortrijk blijven in de Challenger Pro League.

Maar ze kwamen niet zonder kleerscheuren terug uit Wallonië. Het lijkt er namelijk op dat Marco Weymans een heel zware blessure heeft opgelopen. Hij moest noodgedwongen van het veld, al snel in de tweede helft.

Beerschot lijkt Weymans lange tijd kwijt te zijn

Weymans ging in duel met een speler van Charleroi maar bleef nadien op de grond liggen, terwijl hij zijn linkerknie vastgreep. Het werd meteen duidelijk dat het serieus was. De flankverdediger werd per draagberrie van het veld gehaald.

"Het is afwachten", reageerde coach Mo Messoudi bij Het Nieuwsblad. "Ik ga er nog geen uitspraken over doen en ik wacht de resultaten van de doktersonderzoeken af, maar als je op een draagberrie moet afgevoerd worden, ziet het er nooit heel rooskleurig uit."

