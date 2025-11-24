Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot pakte een belangrijke uitzege tegen Olympic Charleroi, maar de vreugde kreeg een bittere nasmaak: flankspeler Marco Weymans lijkt een zware knieblessure te hebben opgelopen en wacht onderzoeken af.

Beerschot won zondag met 1-2 op het veld van Olympic Charleroi. Een knappe zege waardoor de Ratten in het spoor van SK Beveren en KV Kortrijk blijven in de Challenger Pro League.

Maar ze kwamen niet zonder kleerscheuren terug uit Wallonië. Het lijkt er namelijk op dat Marco Weymans een heel zware blessure heeft opgelopen. Hij moest noodgedwongen van het veld, al snel in de tweede helft.

Beerschot lijkt Weymans lange tijd kwijt te zijn

Weymans ging in duel met een speler van Charleroi maar bleef nadien op de grond liggen, terwijl hij zijn linkerknie vastgreep. Het werd meteen duidelijk dat het serieus was. De flankverdediger werd per draagberrie van het veld gehaald.

"Het is afwachten", reageerde coach Mo Messoudi bij Het Nieuwsblad. "Ik ga er nog geen uitspraken over doen en ik wacht de resultaten van de doktersonderzoeken af, maar als je op een draagberrie moet afgevoerd worden, ziet het er nooit heel rooskleurig uit."

Lees ook... Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"Er wordt dus een lange afwezigheid verwacht. "Het is doodjammer voor Marco, want hij liet de laatste weken goede dingen zien en knokte zich terug in de basis", besluit Messoudi.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi
K Beerschot VA
Marco Weymans

Meer nieuws

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
4
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2
Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

12:20
1
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
4
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
12
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
19
Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

08:20
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
5
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
16
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

06:30
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

18:00
2
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
5
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
6
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
4
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
6
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
6
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 14
Francs Borains Francs Borains 2-0 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 1-1 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 0-0 Jong Genk Jong Genk
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Seraing Seraing
KV Kortrijk KV Kortrijk 4-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1- RWDM Brussels RWDM Brussels

Nieuwste reacties

VerbovenRudy VerbovenRudy over 'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen' CringeMedia CringeMedia over Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?" Zapper24 Zapper24 over Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? André Coenen André Coenen over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk" 1872 1872 over Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved