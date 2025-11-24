Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen
Foto: © photonews
Voormalig trainer Johan Boskamp gaf zijn visie op de recente discussie rond bondscoach Rudi Garcia. Hij benadrukte dat de kritiek volgens hem niet in verhouding staat tot de prestaties en dat er redenen zijn om vertrouwen te behouden.

Kwalificatie en rol van de directie

Boskamp maakte duidelijk dat hij de roep om ontslag overdreven vindt. “Dat vind ik wel, ja. Waarom zou je hem ontslaan als hij zich gekwalificeerd heeft? Dan staat Vincent Mannaert gelijk in zijn hemd. Hij heeft hem aangesteld”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Daarmee wees hij op het feit dat de sportieve doelstelling, kwalificatie, behaald werd en dat de verantwoordelijkheid voor de aanstelling bij de directie ligt.

Daarnaast gaf hij aan dat er nog spelers terugkeren uit blessure, wat volgens hem een belangrijke factor is in de beoordeling van de huidige prestaties. Het toont dat hij de situatie niet enkel vanuit resultaten bekijkt, maar ook rekening houdt met de beschikbare kern.

Terugkeer van sleutelspelers

Boskamp verwees naar de informatie uit Italië dat Romelu Lukaku dicht bij een terugkeer staat. Hij koppelde dat aan andere namen die binnenkort opnieuw inzetbaar zijn. “Tel daar ook nog Courtois, de Kev, Fofana en Debast bij en je hebt al een heel andere ploeg.” Daarmee gaf hij aan dat de selectie binnenkort versterkt wordt door ervaren en bepalende spelers.

Volgens Boskamp hebben deze spelers iets dat de ploeg naar een hoger niveau kan tillen. “Spelers als Lukaku, Kev en Courtois hebben zoveel uitstraling dat ze die ploeg op hun eentje naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Lees ook... Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi GarciaTot slot gaf hij aan dat de focus moet liggen op rust bewaren en vooruitkijken. “Ik zou dus gewoon rustig blijven, blij zijn met de kwalificatie en hopen dat iedereen fit is tegen dat het WK begint”, besluit de Nederlander.

België
Johan Boskamp
Rudi Garcia

