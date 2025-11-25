In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

Adnan Januzaj stond gisteravond in de basis bij FC Sevilla, maar lang duurde zijn wedstrijd niet. Hij moest geblesseerd het veld verlaten.

Adnan Januzaj zit in zijn laatste contractjaar bij Sevilla. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Las Palmas, en dit jaar wist hij trainer Matías Almeyda te overtuigen om hem in de kern op te nemen. Zelden als titularis, maar wel als volwaardig selectie-lid.

De voorbije weken liet de ex-Rode Duivel zien dat hij maturiteit heeft gewonnen, door elke invalbeurt met veel inzet af te werken en zelfs het vuile verdedigende werk niet te schuwen.

Dinsdagavond werd hij daarvoor beloond met een basisplaats tegen Espanyol, zijn tweede van het seizoen in La Liga. De 30-jarige Belg was de voorbije wedstrijden niet van de bank gekomen en was dus blij dat hij zijn kans kreeg.

Een blessure op het slechtst mogelijke moment

Zijn wedstrijd was echter snel voorbij: Januzaj ging zitten op het veld na een stevig duel met César Romero. Hij probeerde nog even door te spelen, maar besefte al gauw dat zijn match erop zat. De voormalige Antwerp-speler Chidera Ejuke verving hem sneller dan verwacht.

Terug op de bank zagen we hem in tranen, getroost door ploegmaats, een slecht teken dat op een serieuze blessure wijst. Eerder dit seizoen miste hij ook al wedstrijden door een hamstringprobleem.