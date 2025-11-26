Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City
Sinds juli 2017 actief in Manchester, staat Bernardo Silva op het punt een hoofdstuk van zijn carrière af te sluiten. De sterkhouder van de Sky Blues zal aan het einde van het seizoen afscheid nemen.

Bernardo Silva sprak recent in het programma Futebol Arte op Sport TV. Hij had nooit verwacht zo’n niveau te halen. "Ik droomde ervan om prijzen te winnen, maar ik had nooit gedacht dat ik zes Premier Leagues in acht jaar zou pakken. Het voetbal heeft me veel meer gebracht dan ik ooit had kunnen voorstellen, maar het stopt hier niet. Ik heb veel ambitie en wil op het hoogste niveau blijven presteren."

Hij draagt één ultieme droom met zich mee. "Mijn grote droom is om wereldkampioen te worden met Portugal, en we gaan ervoor vechten", zegt de middenvelder.

Bernardo Silva bijna einde contract

Zijn contract bij Manchester City loopt op 30 juni af, en het ziet ernaar uit dat het niet verlengd wordt. "Verder vooruitkijken doe ik niet graag. Ik ben gefocust: ik zit in mijn laatste contractjaar bij Manchester City en wil het seizoen goed afsluiten, nog iets winnen met deze club die me zoveel gegeven heeft in dit laatste deel van mijn tijd hier, en daarna wereldkampioen worden met Portugal, de droom van alle Portugezen."

De Portugees staat dus op het punt een belangrijk hoofdstuk van zijn carrière af te sluiten. Wat daarna komt, is voorlopig moeilijk te voorspellen.

Na de vertrekken van Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ederson en Ilkay Gündogan ziet Manchester City opnieuw een steunpilaar vertrekken. Een tijdperk loopt stilaan ten einde bij de Citizens.

