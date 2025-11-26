KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

Genk verloor opnieuw punten in eigen huis, maar Hendrik Van Crombrugge weigert te spreken van een crisis. Volgens de doelman creëert de ploeg genoeg en is de focus nu volledig gericht op de Europese clash met Basel.

Racing Genk verloor afgelopen weekend van KV Mechelen in eigen huis. Hun thuisreputatie nam dit seizoen een serieuze duik, met amper 7 op 21 in eigen huis en twee zeges is zeven wedstrijden. Dat terwijl er niet per se slecht voetbal wordt gebracht.

De Limburgers hebben eigenlijk altijd overwicht, maar doen er veel te weinig mee in de aanval. Dat terwijl een tegendoelpunt nogal snel valt dit seizoen. Maar van een mindere periode wil doelman Hendrik Van Crombrugge toch niet spreken.

Genk zit niet in een mindere periode

"Het is niet zo dat we in een mindere periode zitten. Na acht matchen op rij zonder nederlaag verloren we zondag een wedstrijd, waarin we veel meer kansen creëerden dan de tegenstrever en onverdiend verloren", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"In Europa zijn we bezig aan een sterke reeks, het is ons doel om een grote stap richting volgende ronde te zetten. Wij zijn even gebrand op de overwinning als onze supporters. Zowel thuis als uit", besluit de keeper.

Daarvoor krijgen ze donderdagavond een kans, tegen Basel. De Zwitsers komen op bezoek in de Cegeka Arena. In de League Phase van de Europa League tellen ze één puntje minder dan Genk.