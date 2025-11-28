🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

Strasbourg knalde donderdagavond naar een verrassende 2-1-zege tegen Crystal Palace in de Conference League. De Franse ploeg maakte indruk, en vooral één Belg stal de show: doelman Mike Penders, die opnieuw opviel met zijn bijzondere speelstijl.

Strasbourg kon donderdagavond voor een kleine verrassing zorgen door met 2-1 te winnen van Crystal Palace in de Conference League. De nummer vijf uit de Premier League kwam op voorsprong, maar de Fransen konden de scheve situatie helemaal rechtzetten.

Penders als extra verdediger

Mike Penders speelde een hoofdrol. Hij viel op met enkele knappe reddingen, maar ook vanwege zijn manier van spelen. De Belgische doelman speelt namelijk mee als vierde verdediger, waardoor Strasbourg vaak een mannetje meer heeft.

Mike Penders, the tactical factor for Strasbourg 🇧🇪🧠🧤 pic.twitter.com/3NDnrLMJvN — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 27, 2025

"Tja, het was deze wedstrijd twee keer héél spannend. We creëren veel kansen door van achteruit te voetballen, maar af en toe moet je ook een beetje geluk hebben", zegt Penders bij Sporza.

Tot tweemaal toe het geluk aan de zijde van Mike Penders! 😅🇧🇪 pic.twitter.com/PYqDzy8rSs — Play Sports (@playsports) November 27, 2025

Met een grote portie geluk

"Ik moet eerlijk zeggen, de eerste wedstrijd was aanpassen. Maar eens je zo speelt, wil je niets anders meer. Ik hou ervan om mee te voetballen. Je hebt plots een mannetje extra. Met mij erbij hebben we vier verdedigers, dus dan komt er ergens anders iemand vrij. Het is een troef van ons", gaat hij verder.

Penders had het geluk aan zijn kant staan. Twee keer knalde Crystal Palace op de paal nadat er plots balverlies werd geleden met Penders ver uit doel. "Vaak pakt het ook heel goed uit, maar als ik zo hoog sta en we verliezen de bal, dan ligt alles natuurlijk open. Dat is het risico dat we nemen."