Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Foto: © photonews

In aanloop naar het duel tussen twee van zijn ex-clubs, Beerschot en ASV Geel, spaart Urbain Spaenhoven de kritiek niet. Vooral Geel moet het ontgelden. De trainer werd er vorig seizoen op opvallende wijze ontslagen, net op het moment dat zijn ploeg op weg was naar de tweede periodetitel.

Het blijft voor hem een bittere herinnering. Spaenhoven noemt ASV Geel een “slapende reus”, een club met een grote achterban en potentieel. Maar volgens hem is het precies dat potentieel dat stelselmatig verloren gaat door interne bemoeienissen.

“Ze gaan ten onder aan ego’s die zich te veel met het sportieve willen moeien. Dat werkt misschien in vierde provinciale, maar niet in de nationale reeksen”, klinkt het scherp in GvA.

ASV Geel heeft te veel kapiteins op het schip

Zijn ontslag kwam voor hem totaal onverwacht. De club wilde naar eigen zeggen “meer lokale verankering”, maar voor Spaenhoven voelde het vooral vernederend. “We waren iets moois aan het opbouwen. Dat werd mij ontnomen”, blikt hij terug. Hij blijft ervan overtuigd dat Geel op koers lag om hogerop te geraken.

De ex-coach ziet een patroon dat volgens hem al jaren aansleept. Het voortdurende gerommel in de bestuurskamer sijpelt volgens Spaenhoven onvermijdelijk door naar de spelersgroep. “Iedereen moet zijn plaats kennen en doen waar hij goed in is. Als dat niet gebeurt, kan je geen stabiele ploeg neerzetten.”

Toch blijft Spaenhoven ervan overtuigd dat Geel veel groter kan zijn dan het nu is. Het potentieel om één of zelfs twee reeksen hoger te spelen is volgens hem zeker aanwezig. Alleen ontbreekt er structuur en vertrouwen. “Als Geel zijn ambities echt wil waarmaken, moet het iemand de sleutels geven van het sportieve.”

