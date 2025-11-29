Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany is in de Bundesliga eens met de schrik vrijgekomen. Bayern München kon pas in de blessuretijd het bescheiden St. Pauli op de knieën krijgen.

In een thuiswedstrijd tegen een laagvlieger zou je eerder een klinkende overwinning van Bayern verwachten. Zeker door de manier waarop de ploeg van Vincent Kompany tot dusver door het seizoen is gedenderd. Enkele dagen geleden ging de Duitse leider onderuit in de Champions League bij Arsenal. Is dit het begin van een vormdipje?

Dit is een onderwerp dat Kompany na de 3-1-zege tegen St. Pauli besprak op de persconferentie. Vorige week hebben we thuis met 6-2 gewonnen." Leuk als je naar zo'n score kunt verwijzen om je te verdedigen tegenover de media. "We hebben ook nog vrij recent tegen PSG gewonnen", aldus Kompany, die er geen drama van maakt als het eens wat moeilijker loopt.

Kompany blijft positief

Uiteraard begrijpt de Belgische coach wel waar de vraag op zich vandaan komt. "Het was vandaag niet eenvoudig en we hebben tegen Arsenal verloren. Dat versta ik wel en dat erken ik ook. Maar de volgende wedstrijd kan weer één van onze beste wedstrijden zijn", kijkt Kompany ernaar met een positieve blik. "Dat is onze benadering."

Kompany gaat er echt niet vanuit dat het elke keer weer van een leien dakje zal lopen. "Moeilijkere matchen horen er gewoon bij. Uiteindelijk lopen we weer twee punten uit op Leipzig. Dat is belangrijk. Ik merk momenteel nog niets verrassends op. We moeten duidelijk schetsen dat de manier waarop we vandaag gewonnen hebben er ook bij hoort."

Kompany klopt Blessin

