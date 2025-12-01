Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

Chelsea FC doet na enkele grijze seizoenen opnieuw mee om de prijzen in de Premier League. Al valt er ook extrasportief nieuws te rapen op Stamford Bridge.

Chelsea FC kampeert momenteel op een derde plaats in de Premier League. The Blues volgen op zes punten van Arsenal FC.

Maar ook op extrasportief vlak is er nieuws. De voormalige assistent-penningmeester van de Londenaren moet zich verantwoorden voor diefstal.

Diefstal

Tussen juni 2019 en oktober 2023 sluisde Claire Walsh geld van de bankrekening van Chelsea naar haar eigen rekeningen. In totaal gaat het om volgens The Telegraph om een slordige 250.000 euro.

Walsh is in beschuldiging gesteld en wacht haar proces af. De voormalige assistent-penningmeester riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar.

Geen reactie

De diefstal gebeurde naar verluidt in meerdere schijven van kleinere bedragen. Chelsea heeft voorlopig nog niet gereageerd op de diefstal.