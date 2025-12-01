Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Francs Borains boekte tegen RWDM de eerste uitzege van het seizoen en meteen ook een tweede opeenvolgende overwinning. Coach Yves Vanderhaeghe gaf na afloop een analyse van het duel en benadrukte de groei van zijn ploeg.

Eerste helft onder druk

In de openingsfase liet Francs Borains het initiatief aan RWDM. De thuisploeg creëerde enkele mogelijkheden van afstand, maar doelman Pandor werd niet echt bedreigd. Toch kwam RWDM op voorsprong na een fout van Diliberto in de zestien. Vanderhaeghe omschreef dat moment als “een foutje dat zowel onnodig als ongelukkig was” in La Dernière Heure.

Na een bemoedigend slot van de eerste helft kwam Francs Borains sterker uit de kleedkamer. Vanderhaeghe gaf aan dat hij zijn spelers tijdens de pauze duidelijke instructies meegaf. “Ik zei dat het niet volstond wat ze brachten. Dat ze eenvoudiger moesten spelen, via de flanken en met meer gebruik van de ruimte.” Het effect was onmiddellijk zichtbaar.

Doelpunten en controle

Kort na de hervatting bracht Lavie, ex-speler van RWDM, de stand weer in evenwicht. Niet veel later zette Bruno zijn ploeg op voorsprong door een strafschop te benutten. RWDM probeerde terug te komen, maar had moeite om door de defensie heen te breken. In de slotfase besliste Hadjem de wedstrijd met een derde treffer.

Effect van Vanderhaeghe

Met zes punten uit twee wedstrijden en een eerste uitzege van het seizoen is de impact van Vanderhaeghe duidelijk. “Het zijn verrassende cijfers als je weet dat de ploeg nog nooit buitenshuis had gewonnen en geen twee zeges op rij kende dit seizoen.” Hij benadrukte dat hij zijn spelers wilde laten voortbouwen op het vertrouwen dat ze tegen RFC Luik hadden opgedaan.

Vanderhaeghe toonde zich tevreden over de mentaliteit van zijn groep. “Ik ben blij met een ploeg die veel inzet toont, doelpunten maakt en beseft dat er nog werk aan de winkel is om stabieler te worden. Maar vooral, laten we met beide voeten op de grond blijven”, besloot hij.