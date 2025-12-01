Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains
Foto: © photonews
Word fan van Francs Borains ! 14

Francs Borains boekte tegen RWDM de eerste uitzege van het seizoen en meteen ook een tweede opeenvolgende overwinning. Coach Yves Vanderhaeghe gaf na afloop een analyse van het duel en benadrukte de groei van zijn ploeg.

Eerste helft onder druk

In de openingsfase liet Francs Borains het initiatief aan RWDM. De thuisploeg creëerde enkele mogelijkheden van afstand, maar doelman Pandor werd niet echt bedreigd. Toch kwam RWDM op voorsprong na een fout van Diliberto in de zestien. Vanderhaeghe omschreef dat moment als “een foutje dat zowel onnodig als ongelukkig was” in La Dernière Heure.

Na een bemoedigend slot van de eerste helft kwam Francs Borains sterker uit de kleedkamer. Vanderhaeghe gaf aan dat hij zijn spelers tijdens de pauze duidelijke instructies meegaf. “Ik zei dat het niet volstond wat ze brachten. Dat ze eenvoudiger moesten spelen, via de flanken en met meer gebruik van de ruimte.” Het effect was onmiddellijk zichtbaar.

Doelpunten en controle

Kort na de hervatting bracht Lavie, ex-speler van RWDM, de stand weer in evenwicht. Niet veel later zette Bruno zijn ploeg op voorsprong door een strafschop te benutten. RWDM probeerde terug te komen, maar had moeite om door de defensie heen te breken. In de slotfase besliste Hadjem de wedstrijd met een derde treffer.

Effect van Vanderhaeghe

Met zes punten uit twee wedstrijden en een eerste uitzege van het seizoen is de impact van Vanderhaeghe duidelijk. “Het zijn verrassende cijfers als je weet dat de ploeg nog nooit buitenshuis had gewonnen en geen twee zeges op rij kende dit seizoen.” Hij benadrukte dat hij zijn spelers wilde laten voortbouwen op het vertrouwen dat ze tegen RFC Luik hadden opgedaan.

Vanderhaeghe toonde zich tevreden over de mentaliteit van zijn groep. “Ik ben blij met een ploeg die veel inzet toont, doelpunten maakt en beseft dat er nog werk aan de winkel is om stabieler te worden. Maar vooral, laten we met beide voeten op de grond blijven”, besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Francs Borains
Yves Vanderhaeghe

Meer nieuws

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

07:40
🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
3
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
3
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
4
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst Reactie

Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

21:38
"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

22:00
📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel De derde helft

📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

21:50
3
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

21:13
Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken De derde helft

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

21:20
En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

21:00
7
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

20:29
🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

20:30
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

20:00
Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone Reactie

Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

19:35
Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Reactie

Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

19:13
1
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
2
Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel" Reactie

Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"

19:00
📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

19:00
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

18:00
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen Reactie

Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

18:15
2
"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

18:30
Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

00:00
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

17:57
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

17:30
Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Reactie

Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

17:15
5
'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

17:30
4
"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Reactie

"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

16:25
29

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 3-4 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 1-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel lucas lucas over En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten" Nelvafrel Nelvafrel over David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" FC BRUGES FC BRUGES over Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg André Coenen André Coenen over Anderlecht - Union SG: 1-0 TatstOn TatstOn over Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen Joe Joe over 📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel Supremepony Supremepony over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' marc van de poel marc van de poel over Club Brugge - Antwerp: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved