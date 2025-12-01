RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM zit in de hoek waar de klappen vallen in de Challenger Pro League. De traditieclub verloor dit weekend opnieuw en zakt steeds verder weg in de stand. Dat zorgt voor gemor bij de fans.

RWDM begon het seizoen nog redelijk, maar laat de laatste weken serieus van zijn pluimen. Met een zevende nederlaag in veertien wedstrijden is de club teruggevallen naar de twaalfde plek in het klassement.

Tegen Francs Borains kwam RWDM nog op voorsprong met een strafschop van Simbakoli, maar daarna gingen de bezoekers erop en erover. Lavie, Bruno (strafschop) en Hadjem zorgden voor de 1-3 eindstand en een kater bij RWDM. Na rood voor Keita eindigde de thuisploeg ook nog met tien man.

RWDM-fans laten van zich horen

RWDM ging rusten met een voorsprong, maar gaf het daarna helemaal weg, tot onvrede van de fans. "Dat de fans ons na afloop ons ter verantwoording hebben geroepen voor onze slechte tweede helft vind ik niet abnormaal", liet Usman Simbakoli optekenen bij Het Laatste Nieuws.

"Onze fans steunen ons steeds door dik en dun, maar we hebben ze op dat moment in de steek gelaten", beseft hij. "Onze eerste periode was nochtans wel goed, maar de score had hoger moeten zijn dan 1-0. Na de gelijkmaker kort na de rust zag je langzaam maar zeker faalangst in onze jonge groep sluipen. En bij sommige jongens had dat een verlammend effect."

"We kunnen niet meer doen dan keihard blijven werken en hopen dat we snel weer op onze ervaren jongens een beroep kunnen doen. De trainer? Die doet keihard zijn best om ons steeds in de beste omstandigheden aan de aftrap te brengen", breekt de speler nog een lans voor coach Frédéric Frans.