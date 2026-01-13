📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie
Foto: © photonews

Wout Faes vervolgt zijn loopbaan in Frankrijk. De Rode Duivel maakt het seizoen af bij AS Monaco. De Franse club bevestigde de overgang zopas officieel.

Terugkeer naar de Franse competitie

Monaco meldt dat Faes tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Leicester City. “AS Monaco is verheugd de komst van Wout Faes aan te kondigen”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie. De overeenkomst bevat ook een aankoopoptie. De verdediger keert daarmee terug naar een competitie die hij goed kent na zijn periode bij Stade de Reims tussen 2020 en 2022.

Faes doorliep in België verschillende jeugdopleidingen. Hij begon bij Rauw Sport Mol, trok daarna naar Lierse en zette bij Anderlecht zijn eerste profcontract. Zijn debuut op het hoogste niveau volgde in Nederland bij Heerenveen, waarna hij een seizoen voor Excelsior speelde. In die periode verzamelde hij twintig competitiewedstrijden.

Doorbraak in België en Frankrijk

Na zijn Nederlandse jaren verhuisde Faes naar KV Oostende. Daar speelde hij 64 wedstrijden en scoorde hij twee keer. Zijn prestaties leverden hem in 2020 een transfer naar Reims op. In Frankrijk groeide hij uit tot een vaste waarde met 77 duels en vijf doelpunten.

Sinds 2022 staat Faes onder contract bij Leicester. Hij verzamelde er ervaring in zowel de Premier League als de Championship. In totaal speelde hij 65 wedstrijden in de hoogste Engelse afdeling en 58 in de tweede klasse. Zijn statistieken omvatten meerdere doelpunten en assists.

Internationale carrière bij de Rode Duivels

Faes vertegenwoordigde België op alle jeugdniveaus en groeide door tot de nationale ploeg. Hij heeft 28 caps voor de Rode Duivels. Hij nam deel aan het WK 2022 en aan het EK 2024. Zijn internationale ervaring vormt een bijkomende troef voor Monaco, zo laat men horen. Faes zal bij zijn nieuwe club met rugnummer 25 spelen.

Lees ook... 'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

