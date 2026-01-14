Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

Cristiano Ronaldo is dezer dagen hét onderwerp aan de toog van menig pub in Manchester. Wordt de Portugese clublegende in de nabije toekomst ook dé mecenas van Manchester United?

Een opvallende uitspraak uit de entourage van Cristiano Ronaldo is dezer dagen hét onderwerp in Engeland. De fans van Manchester United zijn alvast luidop aan het dromen.

Volgens Match Day Central zou de Portugees in een vertrouwelijk gesprek - dat is precies niét goed uitgedraaid - met een goede vriend hebben laten verstaan dat hij wil terugkeren naar Manchester United.

Terugkeer naar... Manchester United

Maar… die terugkeer zal er geen zijn als speler of coach. CR7 zou hebben laten verstaan dat hij ooit hoofdaandeelhouder of zelfs eigenaar wil worden van The Red Devils.

Momenteel is Manchester United nog steeds voor 72,7 procent in handen van de familie Glazer. Sinds 2024 heeft ook Sir Jim Ratcliffe 27,3 procent in handen. De INEOS-topman had grootse plannen bij zijn komst naar Old Trafford, maar de resultaten volgen vooralsnog niet.

Cristiano Ronaldo als mecenas



En daar wil Cristiano Ronaldo verandering in brengen. Al is zijn komst - als de huidige eigenaars willen verkopen - ten vroegste voor binnen enkele jaren. Al houdt dat de dromen van de fans natuurlijk niét tegen.

