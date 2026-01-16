Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters van Albacete hebben Vinícius Júnior belachelijk gemaakt met racistische gezangen tijdens de uitschakeling van Real Madrid in de Copa del Rey. Het zijn beelden die voor opschudding zorgen en waar Thibaut Courtois boos om werd.

De grote première van Alvaro Arbeloa als hoofdtrainer van Real Madrid eindigde in een vernedering: Real Madrid werd uitgeschakeld door Albacete, een tweedivisieclub, al in de achtste finales van de Copa del Rey. Een nederlaag die volgt op die in de Supercup tegen FC Barcelona.

Toch dacht Real echter in de 90+2e minuut gelijk te hebben en het ergste te voorkomen, maar er viel daarna een doelpunt in de 90+4e minuut, waardoor het begin van de voormalige Merengue-verdediger aan het hoofd van de club volledig de mist in ging.

Thibaut Courtois werd voor deze wedstrijd aan de kant gehouden, maar maakte na de wedstrijd indruk op sociale media. De Belg heeft immers de houding van de supporters van Albacete aangekaart, die zich op trieste wijze hebben laten zien.

Thibaut Courtois veroordeelt het racisme

Die supporters zijn inderdaad gefilmd terwijl ze zongen naar de speler van Real Madrid, Vinicius Junior: "Vinicius, jij bent een aap". Dergelijke uitspraken zijn duidelijk racistisch. "Stop met dit racisme, het is beschamend", reageert Courtois via Instagram.

Het is niet de eerste keer dat Vinicius, een figuur die bij de supporters van de tegenstanders in Spanje erg weinig gewaardeerd wordt, het doelwit is van racistische beledigingen sinds zijn komst bij de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Real Madrid - Levante live op Voetbalkrant.com vanaf 14:00 (17/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Levante
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

10:18
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
1
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
1
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
1
Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00
11
Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

07:40
7
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

07:00
12
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
2
Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

06:30
1
Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

06:00
Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

23:00
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

23:31
8
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
12
DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

22:00
📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

21:40
2
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
1
Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

21:00
1
📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

20:40
'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

20:20
5
Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

20:00
3
Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

19:50
De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

19:40
7
Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

19:20
3
Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Reactie

Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad"

00:06
18
Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

18:40
5
DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

19:00
Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

18:50

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 20
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 21:00 Girona FC Girona FC
Real Madrid Real Madrid 17/01 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 17/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 17/01 Real Oviedo Real Oviedo
Real Betis Real Betis 17/01 Villarreal Villarreal
Getafe Getafe 18/01 Valencia CF Valencia CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 18/01 Alaves Alaves
Celta De Vigo Celta De Vigo 18/01 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Sociedad Real Sociedad 18/01 Barcelona Barcelona
Elche CF Elche CF 19/01 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

Shake spier Shake spier over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten stephen king stephen king over Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge Kevin DB Kevin DB over KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom George McFly George McFly over Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen' My-T Vekkie My-T Vekkie over Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?" A-TOM-X A-TOM-X over De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits' Dirk1897 Dirk1897 over 'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Erik Martens Erik Martens over Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved