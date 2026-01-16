Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

De supporters van Albacete hebben Vinícius Júnior belachelijk gemaakt met racistische gezangen tijdens de uitschakeling van Real Madrid in de Copa del Rey. Het zijn beelden die voor opschudding zorgen en waar Thibaut Courtois boos om werd.

De grote première van Alvaro Arbeloa als hoofdtrainer van Real Madrid eindigde in een vernedering: Real Madrid werd uitgeschakeld door Albacete, een tweedivisieclub, al in de achtste finales van de Copa del Rey. Een nederlaag die volgt op die in de Supercup tegen FC Barcelona.

Toch dacht Real echter in de 90+2e minuut gelijk te hebben en het ergste te voorkomen, maar er viel daarna een doelpunt in de 90+4e minuut, waardoor het begin van de voormalige Merengue-verdediger aan het hoofd van de club volledig de mist in ging.

Thibaut Courtois werd voor deze wedstrijd aan de kant gehouden, maar maakte na de wedstrijd indruk op sociale media. De Belg heeft immers de houding van de supporters van Albacete aangekaart, die zich op trieste wijze hebben laten zien.

La publicación de Courtois condenando los cánticos lamentables a Vinicius en la previa del partido de Copa del Real Madrid en Albacete, ¡bien Thibu! pic.twitter.com/KM77fXG9ox — Fran (@FJRealMadridCF) January 14, 2026

Thibaut Courtois veroordeelt het racisme

Die supporters zijn inderdaad gefilmd terwijl ze zongen naar de speler van Real Madrid, Vinicius Junior: "Vinicius, jij bent een aap". Dergelijke uitspraken zijn duidelijk racistisch. "Stop met dit racisme, het is beschamend", reageert Courtois via Instagram.





Het is niet de eerste keer dat Vinicius, een figuur die bij de supporters van de tegenstanders in Spanje erg weinig gewaardeerd wordt, het doelwit is van racistische beledigingen sinds zijn komst bij de club.