Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet"

Sébastien Pocognoli bevindt zich in een lastige positie bij Monaco. De Franse media gaan niet zacht met hem om.

Tijdens zijn eerste seizoen bij Union Saint-Gilloise kende Sébastien Pocognoli in de herfst ook moeilijke momenten, toen de ploeg flirtte met de degradatiezone. Maar de situatie oogt een stuk zorgwekkender bij Monaco. Ondanks de komst van Wout Faes leed ASM tegen Lorient al zijn zevende nederlaag in de laatste acht competitiewedstrijden, de slechtste reeks uit de clubgeschiedenis.

Met zijn overstap naar het prinsdom maakte Pocognoli ook kennis met het verschil tussen de Belgische en Franse media. Die laatste nemen geen blad voor de mond. De Monegasken werden na de nieuwe wanprestatie hard aangepakt.

In het programma L’After was Daniel Riolo bijzonder duidelijk. "Sébastien Pocognoli, dat is een mislukt verhaal. Je moet hem eruit zetten." De analist stelt voor om assistent Damien Perrinnelle door te schuiven als T1. "Laat hem het seizoen uitdoen, slechter kan het toch niet. In het beste geval laat hij jongeren spelen die hij goed kent."

Hoe lang houdt hij het nog vol?

Volgens informatie van journalist Romain Molina dacht Monaco al in december na over een trainerswissel. Sébastien Pocognoli lijkt meer dan ooit op een wipstoel te zitten.

Bij RMC benadrukt Lionel Charbonnier dat onze landgenoot niet de enige schuldige is. "Die spelers moet je wakker schudden, hen een duidelijk signaal geven. Want het is veel te makkelijk om het rustig aan te doen in het Prinsdom en gewoon af te wachten tot alles voorbijgaat. Sébastien Pocognoli zegt dat de oplossing niet is om de moed te laten zakken. Maar er zit gewoon niets in zijn ploeg."

"De enige die zich meer dan de anderen roert, is Paul Pogba, omdat zijn persoonlijke uitdaging erin bestaat om terug te keren. Maar hij zit met andere problemen en slaagt daar niet in. Als de rest zich zou smijten zoals hij, dan zou Pocognoli hier nu niet staan", aldus Charbonnier.

