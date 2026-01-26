Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

De scheidsrechter die woensdag zal fluiten bij de cruciale ontmoeting tussen Club Brugge en OM in de Champions League, is bekend. Het gaat om de Italiaan Marco Guida.

Blauw-zwart zou zich woensdag kunnen plaatsen voor de Champions League-kwalificaties. Om dit te bereiken, zullen ze Marseille moeten verslaan en hopen op resultaten in hun voordeel in de andere duels om zo in de top 24 te eindigen.

De scheidsrechter die dit duel zal leiden, kan dus een cruciale invloed hebben op de Europese toekomst van de Blauw-Zwart dit seizoen. Marco Guida heeft nog nooit een wedstrijd van Club gefloten. Het zal dus een grote primeur voor hem zijn bij de Brugeois, maar niet bij de Marseille-spelers.

Marco Guida heeft al eerder gefloten bij een OM-wedstrijd in 2017

Inderdaad heeft Marco Guida in 2017 al de Marseille gefloten. Het was toen ook al tegen een Belgische ploeg: OM kreeg KV Oostende toen voor de tanden.

Ze hebben KVO met 4-2 verslagen in de derde ronde van de Europa League 2017/2018. Dit seizoen, in vier Europese duels, floot hij slechts één penalty en trok hij gemiddeld twee gele kaarten. Marco Guida is een scheidsrechter die het spel laat doorlopen en niet aarzelt om het voordeel toe te passen.

Deze ontmoeting zal live gevolgd worden met commentaar vanuit de tribunes van het Jan Breydel-stadion. De aftrap is woensdag om 21:00 uur.