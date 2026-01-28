Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'
Is er een schoktransfer op komst? Ousmane Dembélé is op weg naar... Saoedi-Arabië. PSG weigert de eisen van de Fransman in te willigen.

Maakt de beste voetballer - Ousmane Dembélé is de laatste winnaar van De Gouden Bal - de overstap naar Saoedi-Arabië? De kans lijkt realistisch.

Van een schoktransfer gesproken. Public Investment Fund (Saoedische investeringsfonds dat eigenaar is van enkele Saoedische topclubs, nvdr.) wil Dembélé naar de woestijn halen.

Wat is er aan de hand tussen PSG en Ousmane Dembélé?

PSG probeert al maanden het contract van de 57-voudig Frans international open te breken, maar de onderhandelingen zitten in het slop. De eisen van Dembélé zijn té gortig.

"PSG gaat het loonplafond niét overschrijden', is Nasser Al Khelaïfi (eigenaar van PSG, nvdr.) héél duidelijk in de Franse media. "Ook niet voor Dembélé."

Welke transfersom moet op tafel komen voor Ousmane Dembélé?

En daar willen de Saoedische topclubs van profiteren. PIF legt met plezier een transferbedrag van meer dan honderd miljoen euro op tafel. Ook de salariseisen van de Fransman worden met plezier ingewilligd.

In 2034 wordt het WK in Saoedi-Arabië gespeeld. Het halen van extra sterspelers heeft een missie: van Saoedi-Arabië één van de toonaangevende voetballanden maken. 

