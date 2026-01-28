🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

Lommel leed op het veld van FC Luik een dure nederlaag in de slotfase. De ploeg zag een reeks van zes overwinningen eindigen door een late treffer.

Late beslissing via Hazard

Lommel kreeg in de laatste minuut het deksel op de neus. Een voorzet van Wilmots kwam voor de voeten van invaller Hazard, die via de onderkant van de lat raak trof: 1‑0. Het betekende de eerste nederlaag sinds november voor groen‑wit.

Door het verlies blijft de kloof met KV Kortrijk, dat eveneens onderuitging, zeven punten. De ambitie om een zevende opeenvolgende zege te boeken kreeg zo een dubbele knauw. Het kunstgras in Luik leverde bovendien weinig kansen op voor beide ploegen.

Tom Reyners keek terug op een teleurstellende avond. “Als je een moeilijke verplaatsing niet kan winnen, dan moet je minstens gelijkspelen”, zei hij achteraf bij Het Belang van Limburg. Hij vond dat Lommel in de slotfase een belangrijk punt liet liggen. “Een punt dat cruciaal kan zijn in de eindafrekening.”

Focus op derby tegen Patro Eisden

Volgens hem viel de bal telkens net niet goed in de tweede fase. “Bij FC Luik ook niet, maar ze scoorden wel.” Ondanks de nederlaag vond hij dat de prestatie niet ondermaats was. “Het had ook andersom kunnen zijn, dus daarom moeten we ook niet te teleurgesteld zijn. We hebben geen wanprestatie neergezet.”

Reyners benadrukte dat de ploeg vooruit moet kijken. “We hadden met een 21 op 21 Patro willen bekampen, maar we hebben nu twee drijfveren om zaterdag alles te geven en de drie punten thuis te houden”, besluit hij. De derby krijgt zo extra gewicht na het puntenverlies in Luik.



