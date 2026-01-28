Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'
Club Brugge blijft zich roeren op de wintermercato. Na het akkoord rond Andre Garcia kijkt blauw-zwart al verder. Volgens Sacha Tavolieri staat er opnieuw een flankspeler op de radar van de Bruggelingen.

Club Brugge gaat zich deze winter nog versterken op de mercato, dat lijkt een uitgemaakte zaak. Eerder op de dag raakte al bekend dat blauw-zwart een akkoord vond over de transfer van Andre Garcia.

Die transfer moet nog officieel worden gemaakt, nadat Garcia zijn medische tests aflegt, maar toch heeft de club al een nieuwe target op het oog. Volgens Sacha Tavolieri denkt Brugge aan Andre Brooks.

Club wil een back-up voor Carlos Forbs

Hij zou moeten dienen als back-up voor Carlos Forbs. Brooks is momenteel actief bij Sheffield United in de Championship. De 22-jarige speler staat meestal in de basis maar wordt soms ook naar de bank verwezen.

In totaal speelde Brooks al 81 wedstrijden bij de Engelse club, waarin hij goed was voor zes doelpunten en zes assists. Transfermarkt schat zijn waarde op 3 miljoen euro.


Club Brugge heeft al contact gezocht met Sheffield United met oog op een transfer. De Engelse ploeg wil zijn jonge speler graag houden, al blijven de onderhandelingen voorlopig gaande.

