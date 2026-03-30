SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

Manuel Gonzalez
Kevin De Bruyne verruilde afgelopen zomer Manchester City voor SSC Napoli. Al wou de Rode Duivel zijn carrière aanvankelijk elders voortzetten.

Manchester City besloot ongeveer een kalenderjaar geleden dat het aflopende contract van Kevin De Bruyne niet zou verlengd worden. Onze landgenoot kon uiteraard rekenen op de nodige interesse. 

Enkele Saoedische clubs hadden geld om mee te gooien, maar die optie schoot King Kev meteen af. Vooral de sportieve stap terug zag De Bruyne allesbehalve zitten. 

Interesse uit Europa, Saoedi-Arabië en... de Verenigde Staten

In Europa waren behalve SSC Napoli ook Liverpool FC en Juventus FC concreet geïnteresseerd. Tot slot waren er twee clubs uit de Major League Soccer die rond de tafel hebben gezeten met De Bruyne. 

Chicago Fire deed er alles aan om De Bruyne te halen, maar onze landgenoot weigerde het voorstel. De reden: de sportieve lat lag er volgens De Bruyne niet hoog genoeg. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

SSC Napoli was niét de eerste keuze

Inter Miami was eveneens concreet. De Bruyne was klaar om te te zeggen, maar uiteindelijk bleef Sergio Busquets naast Lionel Messi zitten en was er geen plaats voor een extra designated player.

De Bruyne zette uiteindelijk zijn krabbel onder een overeenkomst in Napels. Het waren Antonio Conte en Romelu Lukaku die hem uiteindelijk dat extra duwtje gaven.

