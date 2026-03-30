Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

België neemt het op het WK deze zomer op tegen Egypte, Nieuw-Zeeland en... Iran. Die laatste tegenstander zal overigens niét wijzigen.

Nochtans is de situatie héél complex. Iran is momenteel verwikkeld in een open oorlog met de Verenigde Staten.

Is het überhaupt mogelijk dat de Iraanse nationale ploeg naar de Verenigde Staten zal reizen om deel te nemen aan het WK? De Iraanse voetbalbond ziet dat niét zitten.

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname?

De Iraanse voetbalbond vroeg FIFA om hun wedstrijden te verplaatsen naar Mexico. Moet België rekening houden met een andere locatie dan Los Angeles?

Of zelfs met een andere tegenstander? Want ook die optie wordt overwogen door Iran. Ondertussen heeft ook Gianni Infantino duidelijke taal gesproken.

Er is geen plan B of plan C. Enkel een plan A: Iran komt en speelt het WK

"Iran moét het WK spelen", aldus de voorzitter van FIFA bij N+ Univision. "Er is geen plan B of plan C. Enkel een plan A: Iran komt en speelt."





"Ik begrijp dat de situatie héél complex is", besluit Infantino. "Maar Iran vertenwoordigt een volk. Dat zijn mensen die in Iran wonen, maar ook mensen die in het buitenland gevestigd zijn. Dat moeten de bestuurders ook begrijpen."