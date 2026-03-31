🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

Vincent Kompany ligt volgens alle berichten die uit de kleedkamer van Bayern München druipen heel goed bij zijn spelers. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn leeftijd en het feit dat hij zelf nog altijd aardig tegen een balletje kan trappen.

Kompany heeft dezelfde leeftijd als zijn doelman, Manuel Neuer. Hij kan zich dus nog heel goed inleven in zijn spelersgroep en weet wat er allemaal leeft. Bij Anderlecht maakte hij er al een zaak van om alles tot in de details te weten.

Maar daarnaast laat hij hen ook nog altijd regelmatig zien waarom hij een verdediger van wereldklasse werd genoemd over zovele jaren.

Vincent Kompany liet zijn spelers zijn traptechniek bewonderen

Kompany zijn techniek moet niet onderdoen voor veel van zijn spelers en ook zijn traptechniek is nog niet afgebot. Op training deed hij vorige week mee aan een 'Two Touch'-challenge.

Hij nam het daarbij op tegen onder meer Nicholas Jackson, Serge Gnabry en Luis Diaz. Aan die laatste liet hij even zien hoe het moest.

Lees ook... 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'›

Elke keer Kompany zijn traptechniek laat bewonderen moeten we uiteraard terugdenken aan die ene legendarische match waarin iedereen riep 'Don't shoot Vinny!' tegen Leicester City. Waarna hij droogweg in de winkelhaak knalde vanop 25 meter.