Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

31 maart is - andermaal - D-day voor het Belgisch voetbal. Er zal bij de Pro League onder meer gestemd worden over de (verankering van de) U23-ploegen in de Challenger Pro League. Al staat de hele hervorming van de competitie eigenlijk op losse schroeven.

De Pro League stemt vandaag op 31 maart over de illegaal verklaarde U23-regels. Al ligt daarbij zoals geweten de hele competitiehervorming mogelijk op losse schroeven. Het wordt dan ook een spannende dag, zoveel is duidelijk.

Blijft Francs Borains in Challenger Pro League?

Voor de intrede in de gebouwen van de Pro League hulden de meeste mensen van diverse clubs zich vooral in stilzwijgen. Wie wél wilde spreken was Georges-Louis Bouchez, de MR-politicus die de sterke man is bij Francs Borains.

Dat team kan het grote slachtoffer worden van de U23-regels, want zij houden op dit moment vier teams achter hun. Doordat daar echter drie teams van U23-ploegen bij zijn, zouden ze alsnog kunnen degraderen uit het profvoetbal.

Bouchez streng voor de regels

“We proberen al een jaar duidelijk te maken dat het niet werkt", aldus Bouchez tegen VTM. “De logische volgende stap zou dan moeten zijn om andere regels in te voeren, om eerlijke concurrentie te krijgen. Ik denk dat de Pro League erkent dat dit model niet legaal is."



"Vandaag gaan we naar een beslissing die ons gelijk geeft. Misschien willen andere ploegen deze stemming aangrijpen om het debat te generaliseren naar een competitiehervorming, omdat ze vinden dat het er deel van uitmaakt. We gaan het de komende minuten zien."