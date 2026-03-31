Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

31 maart is - andermaal - D-day voor het Belgisch voetbal. Er zal bij de Pro League onder meer gestemd worden over de (verankering van de) U23-ploegen in de Challenger Pro League. Al staat de hele hervorming van de competitie eigenlijk op losse schroeven.

Blijft Francs Borains in Challenger Pro League?

Voor de intrede in de gebouwen van de Pro League hulden de meeste mensen van diverse clubs zich vooral in stilzwijgen. Wie wél wilde spreken was Georges-Louis Bouchez, de MR-politicus die de sterke man is bij Francs Borains.

Dat team kan het grote slachtoffer worden van de U23-regels, want zij houden op dit moment vier teams achter hun. Doordat daar echter drie teams van U23-ploegen bij zijn, zouden ze alsnog kunnen degraderen uit het profvoetbal.

Bouchez streng voor de regels

“We proberen al een jaar duidelijk te maken dat het niet werkt", aldus Bouchez tegen VTM.  “De logische volgende stap zou dan moeten zijn om andere regels in te voeren, om eerlijke concurrentie te krijgen. Ik denk dat de Pro League erkent dat dit model niet legaal is."


"Vandaag gaan we naar een beslissing die ons gelijk geeft. Misschien willen andere ploegen deze stemming aangrijpen om het debat te generaliseren naar een competitiehervorming, omdat ze vinden dat het er deel van uitmaakt. We gaan het de komende minuten zien."

Meer nieuws

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League Analyse

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

