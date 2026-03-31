Niet te geloven: land ontslaat zijn coach op enkele maanden van het WK

De landen die zich hebben geplaatst voor het WK scherpen momenteel hun messen. In Ghana heeft dat bondscoach Otto Addo de kop gekost. Na een oefenduel tegen Duitsland werd hij ontslagen door zijn land.

Gisterenavond heeft Ghana (met ex-Anderlechtois Derrick Luckassen, die pas in de slotfase inviel) Duitsland het bijzonder lastig gemaakt. De Black Stars stonden op het punt om met 0-0 te gaan rusten, tot Kai Havertz de score opende vanop de stip. Na de pauze maakte Ghana gelijk, en pas met een goal van Deniz Undav in de allerlaatste minuut pakte Duitsland alsnog de overwinning.

Een overtuigende prestatie... maar tegelijk ook de laatste van bondscoach Otto Addo op de Ghanese bank. Enkele uren na de match maakte de bond namelijk bekend dat de samenwerking met de bondscoach wordt stopgezet.

"De bond wil Otto Addo oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan het team en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn carrière. De GFA zal binnenkort de naam bekendmaken van zijn opvolger aan het hoofd van de Black Stars", klinkt het in het bericht.

Addo krijgt geen kans om het WK 2022 uit te wissen

De reden voor het ontslag? Wellicht de reeks van vier nederlagen op rij. Want enkele dagen vóór deze verdienstelijke wedstrijd in Duitsland ging Ghana nog zwaar onderuit met 5-1 in Oostenrijk. Ook in november waren de resultaten teleurstellend, met verlies tegen Japan (2-0) en tegen Zuid-Korea (1-0).

Addo stond sinds maart 2024 aan het roer bij Ghana. Hij volgde Chris Hughton op, die werd ontslagen na een tegenvallende Afrika Cup in Ivoorkust (uitschakeling al in de groepsfase). De Ier had op zijn beurt Addo vervangen na het WK 2022 in Qatar, waar Ghana in de groepsfase werd uitgeschakeld.

