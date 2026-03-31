Welke landen pakken ultiem WK-ticket? Dolle avond levert interessante deelnemers op, nieuw nationaal drama in Italië!

Welke landen pakken ultiem WK-ticket? Dolle avond levert interessante deelnemers op, nieuw nationaal drama in Italië!
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels nemen het om drie uur 's nachts op in de Verenigde Staten tegen Mexico. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer interessante duels in deze interlandbreak. De laatste WK-tickets stonden op het spel. Vier daarvan zijn ondertussen uitgedeeld.

Bosnië-Herzegovina - Italië 1-1 (nv, 4-1 strafschoppen)

Het duel waar misschien wel het meeste naar uitgekeken werd was dat tussen Bosnië-Herzegovina en Italië. De Italianen die opnieuw een groot toernooi zouden missen? Dat was absoluut uit den boze en dus moest het gebeuren in Zenica.

Na een kwartier stonden de bezoekers op voorsprong via de onvermijdelijke Moise Kean. Alles meteen onder controle? Neen, want nog in de eerste helft keek Bastoni al tegen een rode kaart aan waardoor ze met tien verder moesten.

En dus was het alle hens aan dek om in de tweede helft vol te houden. De thuisploeg kwam steeds beter in de wedstrijd en onder meer Dzeko kreeg een paar kansen om er 1-1 van te maken. Tien minuten voor tijd was het Tabakovic die gelijkmaakte. In de verlengingen gebeurde er niets meer, in de strafschoppenreeks misten Esposito en Cristante en zo zijn we een nieuw nationaal drama rijker.

Zweden - Polen 3-2

In Zweden - Polen nog meer spektakel. Elanga en Lagerbielka konden de thuisploeg tot twee keer toe op voorsprong zetten, maar dankzij Zalewski en Swiderski leken we eerder op weg naar verlengingen in de Strawberry Arena in Solna. Gyökeres deed in de slotfase de boeken echter dicht.

Tsjechië - Denemarken 2-2 (nv, 3-1 strafschoppen) en Kosovo - Turkije 0-1

Brian Riemer kon met Denemarken ook nog een WK-ticket proberen te grijpen. Pavel Sulc van Olympique Lyon deed na drie minuten al van zich spreken voor de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd zorgde Andersen alsnog voor verlengingen. 

Daarin was het Krejci die voor de verrassende overwinning van de Tsjechen leek te zorgen, maar Hogh maakte nog een keertje gelijk. Onder meer Dreyer miste een strafschop, waardoor Tsjechië alsnog doorging. Turkije won op bezoek bij Kosovo met het kleinste verschil. Akturkoglu was de held van de avond voor de Turken.

Deze nacht zijn er nog de Intercontinentale Play-offs voor de laatste twee tickets die worden gespeeld op neutraal terrein in Mexico. Congo en Jamaica gaan daarin tegen elkaar op zoek naar een historische kwalificatie, terwijl ook Irak en Bolivia geschiedenis kunnen schrijven. 

31/03/2026 20:45Bosnië-Herzegovina - Italië1-1
31/03/2026 20:45Kosovo - Turkije0-1
31/03/2026 20:45Tsjechië - Denemarken0-0*
31/03/2026 20:45Zweden - Polen3-2

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Italië
Bosnië-Herzegovina
Moise Kean

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Finale
Bosnië-Herzegovina 1-1 Italië
Kosovo 0-1 Turkije
Tsjechië 0-0* Denemarken
Zweden 3-2 Polen

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken Lucky Nilis Lucky Nilis over Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag Joe Joe over Lorin Parys spreekt als CEO van de Pro League: "Dat is een illusie" Venom#13 Venom#13 over Welke landen pakken ultiem WK-ticket? Dolle avond levert interessante deelnemers op, nieuw nationaal drama in Italië! Nelchior Nelchior over Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger' filip.dhose filip.dhose over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans" Venom#13 Venom#13 over Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?" Venom#13 Venom#13 over 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht' rinus michels rinus michels over Deur open voor Zulte Waregem & co? Thorgan Hazard heeft meer nodig dan statistieken Dondervlieg Dondervlieg over 'Rode Duivel gepasseerd door Rudi Garcia ... maar wel gegeerd wild in Italië én Premier League' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved