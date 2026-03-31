Welke landen pakken ultiem WK-ticket? Dolle avond levert interessante deelnemers op, nieuw nationaal drama in Italië!

De Rode Duivels nemen het om drie uur 's nachts op in de Verenigde Staten tegen Mexico. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer interessante duels in deze interlandbreak. De laatste WK-tickets stonden op het spel. Vier daarvan zijn ondertussen uitgedeeld.

Bosnië-Herzegovina - Italië 1-1 (nv, 4-1 strafschoppen)

Het duel waar misschien wel het meeste naar uitgekeken werd was dat tussen Bosnië-Herzegovina en Italië. De Italianen die opnieuw een groot toernooi zouden missen? Dat was absoluut uit den boze en dus moest het gebeuren in Zenica.

Na een kwartier stonden de bezoekers op voorsprong via de onvermijdelijke Moise Kean. Alles meteen onder controle? Neen, want nog in de eerste helft keek Bastoni al tegen een rode kaart aan waardoor ze met tien verder moesten.

En dus was het alle hens aan dek om in de tweede helft vol te houden. De thuisploeg kwam steeds beter in de wedstrijd en onder meer Dzeko kreeg een paar kansen om er 1-1 van te maken. Tien minuten voor tijd was het Tabakovic die gelijkmaakte. In de verlengingen gebeurde er niets meer, in de strafschoppenreeks misten Esposito en Cristante en zo zijn we een nieuw nationaal drama rijker.

Zweden - Polen 3-2

In Zweden - Polen nog meer spektakel. Elanga en Lagerbielka konden de thuisploeg tot twee keer toe op voorsprong zetten, maar dankzij Zalewski en Swiderski leken we eerder op weg naar verlengingen in de Strawberry Arena in Solna. Gyökeres deed in de slotfase de boeken echter dicht.

Tsjechië - Denemarken 2-2 (nv, 3-1 strafschoppen) en Kosovo - Turkije 0-1

Brian Riemer kon met Denemarken ook nog een WK-ticket proberen te grijpen. Pavel Sulc van Olympique Lyon deed na drie minuten al van zich spreken voor de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd zorgde Andersen alsnog voor verlengingen.





Daarin was het Krejci die voor de verrassende overwinning van de Tsjechen leek te zorgen, maar Hogh maakte nog een keertje gelijk. Onder meer Dreyer miste een strafschop, waardoor Tsjechië alsnog doorging. Turkije won op bezoek bij Kosovo met het kleinste verschil. Akturkoglu was de held van de avond voor de Turken.

Deze nacht zijn er nog de Intercontinentale Play-offs voor de laatste twee tickets die worden gespeeld op neutraal terrein in Mexico. Congo en Jamaica gaan daarin tegen elkaar op zoek naar een historische kwalificatie, terwijl ook Irak en Bolivia geschiedenis kunnen schrijven.