Arsenal zet vol in op 19-jarige spits die zo'n 70 miljoen euro moet kosten

Arsenal lijkt zich op te maken voor een stevige zomerse transferzet. De Londense club toont concrete interesse in Christian Kofane, het 19-jarige toptalent van Bayer Leverkusen.

De interesse komt niet uit de lucht vallen. Tijdens het tweeluik in de Champions League raakte Arsenal onder de indruk van Kofane, ondanks het feit dat hij niet tot scoren kwam. Zijn prestaties lieten duidelijk een sterke indruk na bij de Engelse topclub.

Kofane maakte pas vorige zomer de overstap van Albacete naar Leverkusen, waar hij aanvankelijk weinig speelde onder Erik ten Hag. Na diens vertrek groeide hij echter uit tot een vaste waarde, met momenteel 7 doelpunten en 8 assists in 39 wedstrijden.

Christian Kofane wordt één van de topdossiers op de transfermarkt deze zomer

Volgens zijn makelaar is de interesse van Arsenal meer dan concreet. “De manager Mikel Arteta is erg gecharmeerd van hem”, klinkt het. Ook het feit dat Kofane Spaans spreekt en een klik zou kunnen hebben binnen de kleedkamer speelt mogelijk in het voordeel van The Gunners.

Toch is Arsenal niet alleen. Clubs als Chelsea, Newcastle United en Bayern München volgen de spits op de voet, net als Real Madrid en FC Barcelona.



Leverkusen zou mikken op een transfersom tussen 60 en 70 miljoen euro, al noemt zijn entourage hem zelfs een speler van 100 miljoen. Arsenal zou alvast een officieel bod voorbereiden, al ligt de focus voorlopig nog op de titelstrijd.