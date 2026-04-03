Bloedbad bij Italië lijkt nog niet voorbij: ook kop van bondscoach Gattuso rolt

De nieuwe WK-misser van Italië heeft zware gevolgen binnen de voetbalbond. Na de uitschakeling tegen Bosnië en Herzegovina is nu ook bondscoach Gennaro Gattuso ontslagen.

Italië likt nog altijd de wonden na de nieuwe WK-kater van eerder deze week. De Azzurri grepen opnieuw naast een ticket voor het Wereldkampioenschap, nadat ze na een 1-1-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina in de strafschoppenreeks onderuit gingen.

Opnieuw een mislukking, en lang niet de eerste. Het is intussen al de derde WK-editie op rij waarvoor Italië zich niet weet te plaatsen. Zowel in eigen land als daarbuiten wordt dat als een enorme afgang beschouwd.

Nu volgt binnen de federatie ook een ware exodus. De voorzitter van de voetbalbond, Gabriele Gravina, diende zijn ontslag al in. Niet veel later volgde teammanager Gianluigi Buffon. Nu gaat het bloedbad verder.

Gennaro Gattuso is namelijk niet langer de bondscoach van Italië. Beide partijen zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Het Italiaanse voetbal slaat een volledig nieuwe weg in.



Het proces om een nieuwe coach te vinden is al in gang gezet. Italië wil een nieuwe bondscoach aanstellen om opnieuw structuur en vertrouwen in de nationale ploeg te brengen na alweer een historische afgang.