Speler van Pocognoli haalt snoeihard uit: "Er is vooringenomenheid tegen AS Monaco"

Het AS Monaco van Sébastien Pocognoli verloor in de laatste negen wedstrijden slechts één keer... ondanks mogelijke partijdigheid bij de arbitrage? Dat is alvast de mening van Aleksandr Golovin, die zich bijzonder scherp uitlaat over het niveau van de arbitrage in Frankrijk.

In oktober, tot algemene verbazing, streek hij neer in het Prinsdom terwijl hij het seizoen nog op de bank bij Union Saint-Gilloise was begonnen. Sébastien Pocognoli heeft AS Monaco intussen al 31 keer in een officiële match gecoacht.

De Belgische trainer kende eerst een lastige periode, maar zit al enkele weken in de lift en verloor slechts één keer in zijn laatste negen wedstrijden, tegen PSG in de heenmatch van de play-offs van de Champions League.

Is AS Monaco slachtoffer van partijdigheid?

Een prestatie neergezet... ondanks een bepaalde partijdigheid tegen AS Monaco? Dat is althans wat Aleksandar Golovin beweert in een interview met het Russische medium Express. De 29-jarige offensieve middenvelder, die sinds 2018 in het Prinsdom speelt na zijn komst van CSKA Moskou, neemt geen blad voor de mond.

"Ik kan met zekerheid zeggen dat de arbitrage in Frankrijk slecht is", zegt hij wanneer hem gevraagd wordt naar de microfoon voor scheidsrechters, die vrijdag bij PSG-Toulouse wordt ingevoerd. Daardoor zullen zowel de fans in het stadion als de tv-kijkers kunnen horen wat scheidsrechter Éric Wattellier zegt.



"Er is een vooringenomenheid tegen AS Monaco. Ik wil de resultaten niet aan de scheidsrechters ophangen, maar je voelt het. Als er een twijfelgeval is, zal de scheidsrechter een beslissing nemen die niet in ons voordeel is. En dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van veel spelers van Monaco."