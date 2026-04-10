🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Vincent Kompany moet zich heerlijk in zijn vel voelen. Hij heeft van Bayern München een echte machine gemaakt en kan mede hierdoor een hele fijne veertigste verjaardag vieren.

Vincent Kompany is geboren in Ukkel op 10 april 1986. Er staat dus voortaan een 4 vooraan bij de voormalige Belgische international. Anno 2026 maakt hij grote sier als trainer van Bayern München, met offensief voetbal en geweldige resultaten. Bayern staat 9 punten voor in de Bundesliga en verslikte zich in de Champions League enkel in Arsenal.

Na een recente overwinning in Bernabeu (1-2) is Kompany goed op weg om zich met zijn ploeg te plaatsen voor de halve finales van het kampioenenbal. Eerst is er dus zijn veertigste verjaardag om te vieren: dat laten ze bij Bayern niet zomaar passeren. Een filmpje op sociale media laat zien hoe spelers en stafleden hem trakteerden op applaus en gezang.

'Lieve' Vincent Kompany

Het is duidelijk dat Kompany in München niet enkel indruk maakt op sportief vlak maar ook met zijn persoonlijkheid. Hij wordt er dan ook toegesproken met 'lieve Vinny'. Een cadeautje dat hij mag uitpakken is een indrukwekkend fotobord, met een collage van afbeeldingen van zichzelf op verschillende leeftijden de voorbije veertig jaar.

"Veertig voelt jong, maar je moet omringd worden door de juiste mensen. Ik wil iedereen bedanken om er een speciaal jaar van te maken en de volgende jaren worden nog specialer", maakt Kompany zich sterk. Een gepersonaliseerde taart kan er ook nog wel bij. Daarop staan de logo's van al zijn clubs en dus ook dat van Anderlecht.





Kompany gaat ook in weekend na verjaardag voor zege

Het wordt zeker een taart die heel erg gesmaakt zal worden. Vincent Kompany viert zijn veertigste verjaardag op een moment dat hij internationaal enorme waardering geniet voor zijn werk als trainer. De verwachting is dat hij nog een extra verjaardagscadeau krijgt in de vorm van een zege bij St. Pauli zaterdagavond.