Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Vincent Kompany moet zich heerlijk in zijn vel voelen. Hij heeft van Bayern München een echte machine gemaakt en kan mede hierdoor een hele fijne veertigste verjaardag vieren.

Vincent Kompany is geboren in Ukkel op 10 april 1986. Er staat dus voortaan een 4 vooraan bij de voormalige Belgische international. Anno 2026 maakt hij grote sier als trainer van Bayern München, met offensief voetbal en geweldige resultaten. Bayern staat 9 punten voor in de Bundesliga en verslikte zich in de Champions League enkel in Arsenal.

Na een recente overwinning in Bernabeu (1-2) is Kompany goed op weg om zich met zijn ploeg te plaatsen voor de halve finales van het kampioenenbal. Eerst is er dus zijn veertigste verjaardag om te vieren: dat laten ze bij Bayern niet zomaar passeren. Een filmpje op sociale media laat zien hoe spelers en stafleden hem trakteerden op applaus en gezang.

'Lieve' Vincent Kompany

Het is duidelijk dat Kompany in München niet enkel indruk maakt op sportief vlak maar ook met zijn persoonlijkheid. Hij wordt er dan ook toegesproken met 'lieve Vinny'. Een cadeautje dat hij mag uitpakken is een indrukwekkend fotobord, met een collage van afbeeldingen van zichzelf op verschillende leeftijden de voorbije veertig jaar.

"Veertig voelt jong, maar je moet omringd worden door de juiste mensen. Ik wil iedereen bedanken om er een speciaal jaar van te maken en de volgende jaren worden nog specialer", maakt Kompany zich sterk. Een gepersonaliseerde taart kan er ook nog wel bij. Daarop staan de logo's van al zijn clubs en dus ook dat van Anderlecht.

Kompany gaat ook in weekend na verjaardag voor zege

Het wordt zeker een taart die heel erg gesmaakt zal worden. Vincent Kompany viert zijn veertigste verjaardag op een moment dat hij internationaal enorme waardering geniet voor zijn werk als trainer. De verwachting is dat hij nog een extra verjaardagscadeau krijgt in de vorm van een zege bij St. Pauli zaterdagavond. 

Volg FC St. Pauli - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (11/04).

Meer nieuws

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
LIVE: Antwerp moet achtervolgen na doelpunt van Bernier Live

LIVE: Antwerp moet achtervolgen na doelpunt van Bernier

21:18
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

20:20
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
1
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
1
Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

18:30
1
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

17:40
Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

17:20
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
10
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

16:00
5
Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

15:30
Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

15:00
"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

14:30
RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

14:00
7
Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

13:30
2
Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

13:00
1
Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

12:40
Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

12:20
1
Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

12:00
2
Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

11:30
Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

11:00
21
Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

10:30
27
Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

10:00
1
Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

09:30
3
Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

09:00
1
Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

08:40
9
Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

08:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

07:20
Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

08:00
2
Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

07:40
5
'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

07:00
5

Bundesliga

 Speeldag 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 11/04 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11/04 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 11/04 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 11/04 Bayern München Bayern München
1. FC Köln 1. FC Köln 12/04 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 12/04 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 12/04 Freiburg Freiburg

