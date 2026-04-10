Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De samenwerking tussen Amadou Onana en Youri Tielemans lijkt stilaan opnieuw een belangrijke troef te worden voor Aston Villa. In de kwartfinale van de Europa League tegen Bologna FC stonden beide Rode Duivels nog eens samen aan de aftrap.

Door blessures was dat dit jaar een zeldzaam gegeven. Het was zelfs pas de tweede keer in 2026 dat Onana en Tielemans samen startten. De middenvelders misten allebei wedstrijden door fysieke problemen, wat hun samenwerking lange tijd verstoorde.

Tegen Bologna toonde het duo echter meteen zijn waarde. Vooral Tielemans drukte zijn stempel met twee assists op stilstaande fases, een van zijn grootste troeven. 

Ook Onana benadrukte na afloop het belang van zijn landgenoot. “De stilstaande fases, dat is zijn sterkte. Hij brengt ons die precisie”, klonk het. De middenvelder was duidelijk tevreden met de terugkeer van Tielemans na blessureleed.

Daarnaast ging Onana nog een stap verder in zijn lof. “We zijn heel complementair en hebben een sterke band naast het veld”, zei hij. “Er is een symbiose met hem op het terrein die ik met niemand anders heb.”


Bij Aston Villa hopen ze dan ook dat de blessureproblemen definitief achter de rug zijn. Want als dit duo fit blijft, beschikt de ploeg van Unai Emery opnieuw over een bijzonder sterk en uitgebalanceerd middenveld. En voor de Rode Duivels is het uiteraard ook wel interessant...
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Aston Villa - Bologna live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Aston Villa
Bologna
Amadou Onana
Youri Tielemans

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Kwart Finales (H)
Braga Braga 1-1 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Bologna Bologna 1-3 Aston Villa Aston Villa
Freiburg Freiburg 3-0 Celta De Vigo Celta De Vigo

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert? Obiku Obiku over 'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken' JaKu JaKu over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen Geert66 Geert66 over Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!" Afzuip Afzuip over Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter Vital Verheyen Vital Verheyen over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Sv1978 Sv1978 over Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie Alex Del Piero Alex Del Piero over FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved