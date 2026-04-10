Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

De samenwerking tussen Amadou Onana en Youri Tielemans lijkt stilaan opnieuw een belangrijke troef te worden voor Aston Villa. In de kwartfinale van de Europa League tegen Bologna FC stonden beide Rode Duivels nog eens samen aan de aftrap.

Door blessures was dat dit jaar een zeldzaam gegeven. Het was zelfs pas de tweede keer in 2026 dat Onana en Tielemans samen startten. De middenvelders misten allebei wedstrijden door fysieke problemen, wat hun samenwerking lange tijd verstoorde.

Tegen Bologna toonde het duo echter meteen zijn waarde. Vooral Tielemans drukte zijn stempel met twee assists op stilstaande fases, een van zijn grootste troeven.

Samenwerking Tielemans-Onana belangrijk voor Aston Villa

Ook Onana benadrukte na afloop het belang van zijn landgenoot. “De stilstaande fases, dat is zijn sterkte. Hij brengt ons die precisie”, klonk het. De middenvelder was duidelijk tevreden met de terugkeer van Tielemans na blessureleed.

Daarnaast ging Onana nog een stap verder in zijn lof. “We zijn heel complementair en hebben een sterke band naast het veld”, zei hij. “Er is een symbiose met hem op het terrein die ik met niemand anders heb.”



Bij Aston Villa hopen ze dan ook dat de blessureproblemen definitief achter de rug zijn. Want als dit duo fit blijft, beschikt de ploeg van Unai Emery opnieuw over een bijzonder sterk en uitgebalanceerd middenveld. En voor de Rode Duivels is het uiteraard ook wel interessant...

