Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Arsenal heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de titelstrijd. In het eigen Emirates Stadium ging de ploeg onderuit tegen AFC Bournemouth, dat met 1-2 te sterk bleek.

De thuisploeg moest het opnieuw stellen zonder Jurriën Timber, die al enkele weken out is met een blessure. Arsenal had het moeilijk om in zijn spel te komen tegen een taai Bournemouth dat al elf wedstrijden ongeslagen was.

De bezoekers kwamen zelfs op voorsprong via Eli Kroupi Junior. De 19-jarige aanvaller schreef geschiedenis door als tiener meer dan tien doelpunten te maken in de Premier League, een prestatie die eerder enkel Robbie Keane neerzette.

Arsenal kon nog voor rust gelijkmaken, zij het met wat geluk. Na een handsbal ging de bal op de stip en Viktor Gyökeres faalde niet vanop elf meter: 1-1.

Volgende speeldag staat de clash tussen Arsenal en City op het programma

Na de pauze bleef het spel van Arsenal echter stroef. Ondanks wissels van trainer Mikel Arteta kwam er weinig beterschap, terwijl Bournemouth gevaarlijk bleef in de omschakeling.

Het verdict viel toen Alex Scott de bezoekers opnieuw op voorsprong bracht. Arsenal kon niet meer reageren, waardoor de titelstrijd weer helemaal open ligt en Manchester City plots opnieuw uitzicht heeft op de koppositie.





Het gat tussen Arsenal en Manchester City is nu negen punten. De ploeg van Pep Guardiola heeft echter twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper van de Premier League. Volgende week staat de kraker tussen City en Arsenal op het programma. Daarin kunnen beide ploegen een belangrijke slag slaan in de titelstrijd.