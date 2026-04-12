🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

Manchester City heeft met 0-3 gewonnen op het veld van Chelsea. Jérémy Doku maakte het laatste doelpunt van de wedstrijd, nadat hij profiteerde van geklungel in de verdediging bij de Blues.

24 uur na de nederlaag van Arsenal tegen Bournemouth kreeg Manchester City de kans om de Gunners nog wat extra onder druk te zetten door te gaan winnen op het veld van Chelsea. Pep Guardiola schonk daarvoor vertrouwen aan Jérémy Doku, die op de linkerflank aan de aftrap verscheen.

De eerste helft was pittig en intens, maar leverde weinig open spel op. Doku beleefde geen al te beste dag (slechts één geslaagde dribbel op vijf, 16 balverliezen) en ook Manchester City als geheel wachtte lang om echt door te drukken.

Het verschil werd pas echt gemaakt vroeg in de tweede helft, met drie doelpunten in iets meer dan een kwartier voor de Cityzens. Rayan Cherki zette de toon met twee assists voor Marc Guéhi en Nico O'Reilly (57e, 0-2).

Doku doet ook mee aan het feestje

Ondanks zijn moeilijke wedstrijd was het uiteindelijk Jérémy Doku die de match definitief in een beslissende plooi legde. Na een schot recht in de handschoenen van Robert Sànchez bleef de Rode Duivel doorjagen, snoepte hij de bal af van de Blues en sneed hij vervolgens door de defensie. Zo maakte hij zijn tweede goal van het seizoen in de Premier League.

Manchester City wint zo uiteindelijk met een comfortabele score en komt daardoor terug tot op zes punten van Arsenal, dat wel een match meer speelde en binnen een week naar het Emirates Stadium moet. Het seizoenseinde belooft bijzonder spannend te worden.

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

23:30
23:00
Premier League

 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 0-3 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United

