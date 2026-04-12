Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

Bayern München blijft records aan flarden schieten onder Vincent Kompany. Na de 0-5-zege tegen St. Pauli brak der Rekordmeister nu ook een legendarisch Bundesliga-record uit 1972.

Bayern München heeft zaterdag met 0-5 gewonnen van St. Pauli. Daarmee werd ook een doelpuntenrecord verbroken in de Bundesliga. In '71-'72 scoorde Bayern München 101 doelpunten. Nu zitten Vincent Kompany en zijn troepen aan 105 treffers.

Dat 'der Rekordmeister' het record zou verbreken stond al in de sterren geschreven. "Ik heb ook tegen de ploeg gezegd: als er één iemand is die in zijn moment gelooft, dan is het Leon (Goretzka). Dat hij dat doelpuntenrecord pakt, is ergens typisch voor hem, want hij gelooft altijd in zichzelf", vertelde Kompany na afloop bij de clubmedia.

Kompany ziet Bayern nieuw doelpuntenrecord pakken en looft Goretzka

"Voor mij is hij een geweldig voorbeeld voor de jongens. En ik ben daar heel blij om, want ik heb gisteren nog met meneer Hoeneß gesproken over het feit dat we dicht bij dat record kwamen. Het stond er al zo lang, en dat maakt het nog mooier dat we het nu hebben gepakt."

Wat Kompany dit seizoen realiseert met Bayern is en blijft fantastisch. De club wordt als een grote favoriet gezien voor de eindwinst van de Champions League, terwijl ook de Duitse landstitel binnen handbereik ligt.

"Wat ik in het algemeen goed vind, is dat onze ploeg voor doelpunten staat. Dat is gewoon waar FC Bayern, en ook onze ploeg, voor staat. Ik denk dat de jongens daar trots op mogen zijn — maar uiteraard gaan we gewoon verder", besluit de Belgische trainer.