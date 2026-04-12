Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

Bayern München blijft records aan flarden schieten onder Vincent Kompany. Na de 0-5-zege tegen St. Pauli brak der Rekordmeister nu ook een legendarisch Bundesliga-record uit 1972.

Bayern München heeft zaterdag met 0-5 gewonnen van St. Pauli. Daarmee werd ook een doelpuntenrecord verbroken in de Bundesliga. In '71-'72 scoorde Bayern München 101 doelpunten. Nu zitten Vincent Kompany en zijn troepen aan 105 treffers.

Dat 'der Rekordmeister' het record zou verbreken stond al in de sterren geschreven. "Ik heb ook tegen de ploeg gezegd: als er één iemand is die in zijn moment gelooft, dan is het Leon (Goretzka). Dat hij dat doelpuntenrecord pakt, is ergens typisch voor hem, want hij gelooft altijd in zichzelf", vertelde Kompany na afloop bij de clubmedia.

"Voor mij is hij een geweldig voorbeeld voor de jongens. En ik ben daar heel blij om, want ik heb gisteren nog met meneer Hoeneß gesproken over het feit dat we dicht bij dat record kwamen. Het stond er al zo lang, en dat maakt het nog mooier dat we het nu hebben gepakt."

Wat Kompany dit seizoen realiseert met Bayern is en blijft fantastisch. De club wordt als een grote favoriet gezien voor de eindwinst van de Champions League, terwijl ook de Duitse landstitel binnen handbereik ligt.

Lees ook... Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record
"Wat ik in het algemeen goed vind, is dat onze ploeg voor doelpunten staat. Dat is gewoon waar FC Bayern, en ook onze ploeg, voor staat. Ik denk dat de jongens daar trots op mogen zijn — maar uiteraard gaan we gewoon verder", besluit de Belgische trainer.

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

20:30
1
Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

10:30
1
Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

10:02
"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

09:01
Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

08:40
Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard Interview

Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard

08:22
"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees Reactie

"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees

07:20
3
Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

07:00
'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

06:30
🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Reactie

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt

23:53
10
Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

22:46
Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

23:00
1
Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

22:30
3
🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

21:50
Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

22:00
Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

21:40
Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

21:20
1
'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

21:00
1
Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

20:15
Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

20:00
2
'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

19:30
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

19:00
1
Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

18:30
2
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

10/04
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

17:53
Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

17:30
Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

17:00
Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

16:00
1
16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16:30
Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

15:39
Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

15:30
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

15:00
2
Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

14:30
9
Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

14:00
3
Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

13:30
45
Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

13:00
3

Bundesliga

 Speeldag 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern München Bayern München
1. FC Köln 1. FC Köln 15:30 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 17:30 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 19:30 Freiburg Freiburg

