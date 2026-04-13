🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

Amadou Onana werd uitgescholden door een thuissupporter tijdens de wedstrijd tussen Nottingham Forest en Aston Villa. De Belgische speler reageerde met humor.

Nottingham Forest en Aston Villa hebben zondag in de Premier League de punten gedeeld. Het werd 1-1. Maar vooral een opvallend moment naast het veld zorgt voor heel wat reacties op sociale media. In een video is te zien hoe Amadou Onana reageert op een fan die hem uitscheldt voor "fucking wanker".

De Rode Duivel bleef rustig en antwoordde: "Dat is niet zo vriendelijk van jou." Een reactie die de supporters in zijn buurt aan het lachen bracht. De fan van Nottingham Forest liet het daar niet bij en riep daarna ook nog: "Stop met toneel te spelen."

Een antwoord met klasse

Onana wachtte vervolgens even, stapte weg en reageerde met een glimlach: "Ik hou ook van jou." De Belgische middenvelder slaagde erin kalm te blijven en tegelijk gevat te antwoorden.

He took it like a champ 😂👏



Amadou Onana stond in de basis tegen Nottingham Forest. De Rode Duivel speelde de volledige wedstrijd, net als Youri Tielemans die naast hem op het middenveld stond.





Donderdag ontvangt Aston Villa Bologna in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League. Na de 1-3-zege in de heenmatch moeten The Villains dat resultaat bevestigen om zich te plaatsen voor de volgende ronde.