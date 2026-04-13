Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

Dender verloor opnieuw het afgelopen weekend en zal zich zo goed als zeker via de barrages moeten redden. Dat weet ook Nathan Rôdes.

Dender verloor met 1-2 van Zulte Waregem, dat daardoor zeker is van het behoud. David Hrncar zette de thuisploeg vlak na de pauze op voorsprong en deed de thuisfans hopen.

Door een dubbelklapper van Joseph Opoku na de pauze keerde de wedstrijd echter helemaal om. Essevee is gered. Dender heeft negen punten achterstand op La Louvière, dat binnenkort ook zeker kan zijn van het behoud.

De kern van Dender is smal geworden

"We moeten de resterende matchen nog serieus voorbereiden en ons zeker klaarstomen voor de barragematchen", blijft Nathan Rôdes strijdvaardig bij Het Laatste Nieuws.

Dender wordt geteisterd door een blessuregolf. "Hopelijk recupereren we een aantal belangrijke spelers, want die hebben we wel nodig. Onze kern is heel smal geworden."



"En toch hadden we uitzicht op de zege, maar we gaven de tegengoals cadeau", weet Rôdes. "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden, willen we het behoud verzekeren."