Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Bayern München kan zich woensdag verzekeren van een plaats in de halve finales van de Champions League. De Duitse grootmacht heeft alle troefkaarten in handen. Al rekent Vincent Kompany zich (nog) niet rijk.

"We kregen de kansen om vaker te scoren in Madrid", aldus The Prince. "Al zorgt een overwinning in het Estadio Santiago Bernabeu sowieso voor vertrouwen."

We bereiden ons voor op de allerbeste versie van Real Madrid

"We zijn fysiek én mentaal klaar", gaat Kompany verder. "Maar het respect voor Real Madrid is enorm groot."

Onze landgenoot rekent zich dan ook niet rijk. "De huidige resultaten van Real Madrid weerspiegelen niet het talent dat ze in huis hebben. We bereiden ons voor op de allerbeste versie van De Koninklijke."

"Ik wil dan ook niet vooruitlopen op een eventuele halve finale", besluit Kompany. "Ik laat geen ruimte voor dat soort zaken tot de wedstrijd gespeeld is."