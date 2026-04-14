Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel
Bayern München kan zich woensdag verzekeren van een plaats in de halve finales van de Champions League. De Duitse grootmacht heeft alle troefkaarten in handen. Al rekent Vincent Kompany zich (nog) niet rijk.

Bayern München verdedigt woensdag in de eigen Allianz Arena een 1-2-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Real Madrid. Al wil Vincent Kompany niet geloven dat de klus al geklaard is.

"We kregen de kansen om vaker te scoren in Madrid", aldus The Prince. "Al zorgt een overwinning in het Estadio Santiago Bernabeu sowieso voor vertrouwen."

We bereiden ons voor op de allerbeste versie van Real Madrid

Vincent Kompany

"We zijn fysiek én mentaal klaar", gaat Kompany verder. "Maar het respect voor Real Madrid is enorm groot."

Onze landgenoot rekent zich dan ook niet rijk. "De huidige resultaten van Real Madrid weerspiegelen niet het talent dat ze in huis hebben. We bereiden ons voor op de allerbeste versie van De Koninklijke."

Halve finale tegen PSG of Liverpool FC? 


"Ik wil dan ook niet vooruitlopen op een eventuele halve finale", besluit Kompany. "Ik laat geen ruimte voor dat soort zaken tot de wedstrijd gespeeld is."

Volg Bayern München - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (15/04).

Vincent Kompany

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

21:20
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

19:20
1
Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
2
Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

18:20
1
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
2
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
3
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit)

14:40
5
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
3
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
4
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
3
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
4
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
9
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
10
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
4
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
9
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
2
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
23
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-0 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

