Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Het lijkt erop dat de VS, in tegenstelling tot de landen die de vorige WK's organiseerden, geen enkele bedoeling heeft om het openbaar vervoer gratis te maken voor supporters met een ticket voor de wedstrijden.

Wie erbij was op het WK 2018 in Rusland zal het zich herinneren: tijdens het toernooi konden alle mensen met een ticket voor een WK-wedstrijd gratis gebruikmaken van het Russische openbaar vervoer in het hele land.

Niet alleen metro's of bussen, maar ook treinen tussen de steden - en dat ongeacht waar de wedstrijd plaatsvond waarvoor je een ticket had. Ook in Qatar reisden tickethouders gratis met het openbaar vervoer. Zo wilde men supporters massaal ter plaatse krijgen en zo toch een beetje de hoge prijzen voor tickets en logies compenseren.

100 dollar om naar het MetLife Stadium te raken

Wie hoopte dat de VS dat voorbeeld zouden volgen, komt mogelijk bedrogen uit. Het lijkt er zelfs op dat sommige steden de prijzen voor vervoer naar de stadions tijdens het WK net fors willen opdrijven. The Athletic meldt dat New York van plan zou zijn supporters maar liefst 100 dollar te laten betalen voor de rit van Penn Station (een van de belangrijkste stations van de stad) naar het MetLife Stadium, waar meerdere wedstrijden plaatsvinden, waaronder de WK-finale.

De normale prijs is 12,90 dollar: ruim zeven keer zo duur. Mikie Sherrill, gouverneur van New Jersey, zei maandag op een persconferentie dat haar voornaamste doel is te voorkomen dat de gigantische organisatiekosten van het toernooi op de inwoners van de deelstaat worden afgewenteld.

Dat zou dus deze tarieven kunnen verklaren, die onvermijdelijk veel meer buitenlanders dan locals zullen treffen. New York is niet de enige: ook Boston overweegt volgens The Athletic om 95 dollar te vragen voor de bus naar het Gillette Stadium, dat tijdens het WK zeven wedstrijden ontvangt, waaronder een kwartfinale.

Waanzinnige parkeertarieven

Fans van de Rode Duivels mogen zich dus zorgen maken, al is er nog geen nieuws over de prijzen van het vervoer naar de stadions in Seattle en Los Angeles. En wie tijdens zijn verblijf een wagen wil huren en met de auto naar het stadion rijden, zal ook diep in de buidel moeten tasten, want vorig jaar al onthulde The Guardian dat er mogelijk hallucinante tarieven zouden gelden.

Heel wat Amerikaanse stadions hanteren namelijk bijzonder hoge prijzen, tussen 75 en 125 dollar, om te parkeren op de officiële parkings rond de stadions. En die stadions zijn, in tegenstelling tot in Qatar of Rusland, vaak moeilijk te voet bereikbaar. Kortom: voor de "Wereldbeker van het volk" waar Gianni Infantino het over had ...

