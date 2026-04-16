Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

Stade de Reims staat op ontploffen. De supporters zitten helemaal op hun tandvlees en hebben dat op een bijzonder extreme manier laten blijken.

Terwijl Reims lange tijd tot de grote favorieten voor de eerste twee plaatsen in de Ligue 2 leek te behoren — goed voor rechtstreekse promotie naar de Ligue 1 — moet de ploeg nu vechten om in de top vijf te blijven en zo nog recht te hebben op de barrages. En dat ziet er allerminst goed uit, met slechts één overwinning in de laatste negen wedstrijden.

Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel op het veld van Laval, de nummer 17 in het klassement, nam Théo Leoni wel zijn verantwoordelijkheid op. Maar dat volstond niet om de woede van de supporters te bedaren. In de nacht van vrijdag op zaterdag drongen personen die zich als Ultrem identificeerden, sommigen gemaskerd en gewapend met voorwerpen die als wapen konden dienen, het Centre de Vie Raymond Kopa binnen om de ploeg op te wachten na terugkeer uit Laval. De politie moest tussenkomen.

Stade Reims is diep geschokt

"Dergelijke manieren van handelen kunnen niet worden getolereerd en hebben de hele club diep geschokt", laat Reims weten in een officieel communiqué. Het past in een bredere toename van geweld rond de ploeg de voorbije maanden. In december raakte een politieagent nog zwaargewond. "Ondanks de bereidheid van de club om de dialoog aan te gaan, stellen we al maanden een escalatie vast van gewelddadig en onaangepast gedrag."

"De passie die in het voetbal leeft is prachtig, en we begrijpen frustraties en ontgoochelingen, maar die kunnen nooit intimidatie, racistische uitspraken of doodsbedreigingen rechtvaardigen, zeker niet wanneer die plaatsvinden op een plek waar ook onze jonge spelers wonen", klinkt het verder.



Stade de Reims wil het daar niet bij laten. "Het is onze verantwoordelijkheid om deze feiten aan te klagen. De club zal gerechtelijke stappen ondernemen zodat zulke gebeurtenissen zich niet meer kunnen herhalen. Wij weigeren dit te minimaliseren en het risico te nemen dat er een drama gebeurt. Wij willen onze werknemers, onze spelers en ons voetbalhuis beschermen."