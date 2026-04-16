Brandon Morren
| 1 reacties
Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Stijn Stijnen kwam met opvallende kritiek op de promotie van KV Kortrijk. Michiel Jonckheere diende hem nu van antwoord.

Michiel Jonckheere en Stijn Stijnen zullen niet snel de beste vrienden worden, dat is duidelijk. De trainer van Patro Eisden Maasmechelen liet zich niet zo positief uit over de promotie van KVK. Hij vroeg zich in de podcast 'Ongefilterd' af hoe Kortrijk kan leven met de promotie na het krijgen van 3 punten.

Daarmee doelt hij op de wedstrijd Seraing - KV Kortrijk die niet gespeeld werd, waarna de Kerels een forfaitzege kregen. Kortrijk-trainer Jonckheere reageerde in gesprek met Het Nieuwsblad al op de uitspraken van Stijnen.

"Ik wil en moet mijn club beschermen, maar voor alle duidelijkheid: wij wilden spelen tegen Seraing", klinkt het. "Het was de Disciplinaire Raad van de Jupiler Pro League en een onafhankelijke rechtbank als het BAS die Seraing in het ongelijk stelden."

"Wij waren met alles in orde en stonden klaar om te spelen", gaat Jonckheere verder. "Uiteindelijk zijn wij het grootste slachtoffer geweest in die affaire, vooral op mentaal vlak dan. Eerst kregen we de punten erbij en daarna werden ze weer afgetrokken. Wij gaan naar 1A en dat is het enige wat telt."


Afsluiten doet de trainer van Kortrijk met een prik richting zijn collega-trainer Stijnen. "Wat iemand zegt die nu enkel relevant is in een podcast, is onbelangrijk", besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Meer nieuws

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

12:20
Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

11:40
'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

12:00
1
Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

11:20
Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

11:00
1
Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

10:30
1
Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

09:30
'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

09:00
2
Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

08:43
2
Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

08:20
KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

08:00
2
Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

07:40
Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

07:20
27
"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

07:00
3
'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende'

06:30
4
Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

23:00
20
FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

22:30
10
"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

22:00
4
🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

21:40
2
WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

21:20
1
'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

21:00
Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

20:20
Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

20:00
'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

19:40
Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

19:20
Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

19:10
Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

19:00
2
De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

18:30
Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

18:00
Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

17:40
Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

17:20
Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

17:00
Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

16:30
19
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

14:00
Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

16:00
De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 17/04 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/04 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 17/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 17/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/04 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 17/04 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 17/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 17/04 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond Stigo12 Stigo12 over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen Stigo12 Stigo12 over 'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland' Stigo12 Stigo12 over 'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende' franchi franchi over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Andreas2962 Andreas2962 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Stigo12 Stigo12 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' malinezer malinezer over KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved