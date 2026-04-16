Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

Stijn Stijnen kwam met opvallende kritiek op de promotie van KV Kortrijk. Michiel Jonckheere diende hem nu van antwoord.

Michiel Jonckheere en Stijn Stijnen zullen niet snel de beste vrienden worden, dat is duidelijk. De trainer van Patro Eisden Maasmechelen liet zich niet zo positief uit over de promotie van KVK. Hij vroeg zich in de podcast 'Ongefilterd' af hoe Kortrijk kan leven met de promotie na het krijgen van 3 punten.

Daarmee doelt hij op de wedstrijd Seraing - KV Kortrijk die niet gespeeld werd, waarna de Kerels een forfaitzege kregen. Kortrijk-trainer Jonckheere reageerde in gesprek met Het Nieuwsblad al op de uitspraken van Stijnen.

Jonckheere reageert scherp op kritiek van Stijnen na promotie van KVK

"Ik wil en moet mijn club beschermen, maar voor alle duidelijkheid: wij wilden spelen tegen Seraing", klinkt het. "Het was de Disciplinaire Raad van de Jupiler Pro League en een onafhankelijke rechtbank als het BAS die Seraing in het ongelijk stelden."

"Wij waren met alles in orde en stonden klaar om te spelen", gaat Jonckheere verder. "Uiteindelijk zijn wij het grootste slachtoffer geweest in die affaire, vooral op mentaal vlak dan. Eerst kregen we de punten erbij en daarna werden ze weer afgetrokken. Wij gaan naar 1A en dat is het enige wat telt."



Afsluiten doet de trainer van Kortrijk met een prik richting zijn collega-trainer Stijnen. "Wat iemand zegt die nu enkel relevant is in een podcast, is onbelangrijk", besluit hij.