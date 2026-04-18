Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Ook in het buitenland wordt volop gevoetbald dit weekend. Kevin De Bruyne en Napoli ontvingen Lazio in de Serie A. Borussia Dortmund hielp Bayern München een handje in de Bundesliga.

Napoli lijkt zich in Italië te moeten focussen op de strijd om de tweede plaats. Koploper Inter lijkt buiten schot en na de wedstrijd tegen middenmotor Lazio nog wat meer. Kevin De Bruyne startte in de basis bij de Zuid-Italianen, maar kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. Lazio nam al snel de leiding. Taylor zwiepte voor, Cancellieri tikte binnen: 0-1.

McTominay kreeg daarna een kansje, maar veel speelde de thuisploeg niet klaar. Anguissa probeerde het – op aangeven van De Bruyne – met een schot, maar dat ging naast. Napoli wilde het spel naar zich toe trekken, maar kreeg een koude douche. Noslin werd foutief afgestopt door Lobotka, waarna de bal op de stip ging. Milinković-Savić redde de elfmeter en hield Napoli in leven. We gingen rusten bij 0-1.

De Bruyne werd bij de rust gewisseld, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Lazio scoorde de 0-2 via Basic en speelde de wedstrijd daarna volwassen uit. Inter won gisteren al van Cagliari met 3-0 en neemt een bonus van twaalf punten. AC Milan, de derde in de stand, trekt morgen naar Hellas Verona en kan op gelijke hoogte komen met Napoli (66 punten).

Dortmund vervroegt het titelfeest van Bayern

In de Bundesliga is de titelrace gelopen. Het is enkel de vraag wanneer ze de bierglazen mogen volgieten in Beieren. Borussia Dortmund, de tweede in de stand, besloot vandaag alvast een handje te helpen.



De Borussen verloren met 2-1 bij TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric was met twee (strafschop)goals de boosdoener voor de bezoekers. Dortmund telt nu twaalf punten achterstand op Bayern München.Vincent Kompany en co kunnen daardoor morgen al kampioen worden. In eigen huis tegen Stuttgart hebben ze genoeg aan een punt.