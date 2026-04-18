Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Ook in het buitenland wordt volop gevoetbald dit weekend. Kevin De Bruyne en Napoli ontvingen Lazio in de Serie A. Borussia Dortmund hielp Bayern München een handje in de Bundesliga.

Napoli lijkt zich in Italië te moeten focussen op de strijd om de tweede plaats. Koploper Inter lijkt buiten schot en na de wedstrijd tegen middenmotor Lazio nog wat meer. Kevin De Bruyne startte in de basis bij de Zuid-Italianen, maar kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. Lazio nam al snel de leiding. Taylor zwiepte voor, Cancellieri tikte binnen: 0-1.

McTominay kreeg daarna een kansje, maar veel speelde de thuisploeg niet klaar. Anguissa probeerde het – op aangeven van De Bruyne – met een schot, maar dat ging naast. Napoli wilde het spel naar zich toe trekken, maar kreeg een koude douche. Noslin werd foutief afgestopt door Lobotka, waarna de bal op de stip ging. Milinković-Savić redde de elfmeter en hield Napoli in leven. We gingen rusten bij 0-1.

De Bruyne werd bij de rust gewisseld, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Lazio scoorde de 0-2 via Basic en speelde de wedstrijd daarna volwassen uit. Inter won gisteren al van Cagliari met 3-0 en neemt een bonus van twaalf punten. AC Milan, de derde in de stand, trekt morgen naar Hellas Verona en kan op gelijke hoogte komen met Napoli (66 punten).

Dortmund vervroegt het titelfeest van Bayern

In de Bundesliga is de titelrace gelopen. Het is enkel de vraag wanneer ze de bierglazen mogen volgieten in Beieren. Borussia Dortmund, de tweede in de stand, besloot vandaag alvast een handje te helpen.


De Borussen verloren met 2-1 bij TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric was met twee (strafschop)goals de boosdoener voor de bezoekers. Dortmund telt nu twaalf punten achterstand op Bayern München.Vincent Kompany en co kunnen daardoor morgen al kampioen worden. In eigen huis tegen Stuttgart hebben ze genoeg aan een punt.

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

LIVE: Geen De Cat maar wel Coosemans, Degreef en Da Costa bij Anderlecht, Mechelen start vrij aanvallend

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 19/04 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 19/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 19/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

