Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

Anouar Ait El Hadj heeft zich bij Union Saint-Gilloise ontpopt tot een vaste waarde en lijkt klaar voor een volgende stap. De middenvelder twijfelt er niet aan dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt.

Hoewel hij zich goed voelt in het Dudenpark, kijkt hij nadrukkelijk vooruit. “Ik ben hier gelukkig, maar mijn doel is om een grote competitie te ontdekken en te zien wat ik daar kan doen", zegt hij in La DH. Een vertrek uit België lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.

Zijn voorkeur ligt duidelijk vast. “Mijn droomcompetitie is Duitsland of Spanje, omdat de intensiteit daar enorm is en je er echt kan genieten van het voetbal.”

Ait El Hadj proefde al van dat niveau in de Champions League en dat smaakte naar meer. “Ik heb me daar zeker niet misplaatst gevoeld, integendeel. Spelen in zo’n competitie is een kinderdroom.” Na zes seizoenen in eerste klasse voelt hij zich klaar voor een nieuwe uitdaging.

In het verleden kreeg hij soms kritiek op zijn fysieke profiel, maar daar wil hij komaf mee maken. Bij Anderlecht werd hij bijvoorbeeld nog weggeblazen op het middenveld. “Dat behoort tot het verleden. De speler die ik nu ben, is niet meer dezelfde als enkele jaren geleden.”



Hij wijst zelf naar zijn evolutie bij Union. “Ik ben nu aanwezig in de duels en zet constant druk. Vroeger probeerde ik contact te vermijden, nu is dat helemaal anders.”