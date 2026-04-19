Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Edward Still heeft op de bank bij Watford een tweede nederlaag op rij geleden. Dit was zijn reactie na de 0-2 nederlaag tegen Sheffield United.

Met spelers als Patrick Bamford en Danny Ings in de rangen blijft Sheffield United een gevreesde ploeg in de Championship. Het was bovendien de eerstgenoemde die de wedstrijd tegen Watford besliste met twee doelpunten in tien minuten.

"Het was een zeer moeilijke namiddag. Ze verliep in drie fasen. Tijdens de eerste 10 à 15 minuten hadden we kansen om het spel te controleren, we hadden de zaken wat meer naar ons toe moeten trekken", begint Edward Still op de site van Watford.

De Hornets dertiende in de Championship

"Hun systeem bezorgde ons wat problemen, want het was een beetje anders dan wat ze voordien deden. Maar daarna pasten we ons heel goed aan en verliep het laatste halfuur van de eerste helft goed. Zij creëerden niet veel kansen en wij kregen net voor rust een heel goede mogelijkheid", gaat hij verder.

Patrick Bamford veranderde alles met zijn dubbelslag: "Ons gedrag bij het begin van de fase die tot de 0-1 leidt, was niet voldoende. We verhinderen hen niet om na balverlies weer goed op te bouwen, we slagen er niet in om de actie op het middenveld af te stoppen. Maar wat het meest teleurstellend is, is het gebrek aan reactie na hun tweede doelpunt: we hadden graag een duidelijkere reactie gezien".



Met deze nederlaag staat Watford nu op 12 punten van de top 6: "Ik ga niemand beschuldigen, bekritiseren of met de vinger wijzen. Iedereen heeft fouten gemaakt bij deze nederlaag. Het is belangrijk, op momenten als deze, dat iedereen samenkomt - staf én spelers, we moeten samenkomen en hier collectief op reageren", besluit Edward Still.