Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Daan Blockx
Daan Blockx en Scott Crabbé, voetbaljournalist
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"
Edward Still heeft op de bank bij Watford een tweede nederlaag op rij geleden. Dit was zijn reactie na de 0-2 nederlaag tegen Sheffield United.

Met spelers als Patrick Bamford en Danny Ings in de rangen blijft Sheffield United een gevreesde ploeg in de Championship. Het was bovendien de eerstgenoemde die de wedstrijd tegen Watford besliste met twee doelpunten in tien minuten.

"Het was een zeer moeilijke namiddag. Ze verliep in drie fasen. Tijdens de eerste 10 à 15 minuten hadden we kansen om het spel te controleren, we hadden de zaken wat meer naar ons toe moeten trekken", begint Edward Still op de site van Watford.

De Hornets dertiende in de Championship

"Hun systeem bezorgde ons wat problemen, want het was een beetje anders dan wat ze voordien deden. Maar daarna pasten we ons heel goed aan en verliep het laatste halfuur van de eerste helft goed. Zij creëerden niet veel kansen en wij kregen net voor rust een heel goede mogelijkheid", gaat hij verder.

Patrick Bamford veranderde alles met zijn dubbelslag: "Ons gedrag bij het begin van de fase die tot de 0-1 leidt, was niet voldoende. We verhinderen hen niet om na balverlies weer goed op te bouwen, we slagen er niet in om de actie op het middenveld af te stoppen. Maar wat het meest teleurstellend is, is het gebrek aan reactie na hun tweede doelpunt: we hadden graag een duidelijkere reactie gezien".


Met deze nederlaag staat Watford nu op 12 punten van de top 6: "Ik ga niemand beschuldigen, bekritiseren of met de vinger wijzen. Iedereen heeft fouten gemaakt bij deze nederlaag. Het is belangrijk, op momenten als deze, dat iedereen samenkomt - staf én spelers, we moeten samenkomen en hier collectief op reageren", besluit Edward Still.

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs Live

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs

19:18
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

09:11
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51

The Championship

 Speeldag 43
Blackburn Blackburn 1-1 Coventry City Coventry City
Derby County Derby County 1-0 Oxford Utd Oxford Utd
Millwall Millwall 2-0 QPR QPR
Portsmouth Portsmouth 1-0 Leicester City Leicester City
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Swansea Swansea 1-2 Southampton Southampton
Watford Watford 0-2 Sheffield United Sheffield United
Bristol City Bristol City 2-4 Norwich City Norwich City
Wrexham Wrexham 2-0 Stoke City Stoke City
Hull City Hull City 1-1 Birmingham City Birmingham City
Preston North End Preston North End 0-2 West Bromwich West Bromwich
Ipswich Town Ipswich Town 2-2 Middlesbrough Middlesbrough

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Club Brugge: 1-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Manchester City - Arsenal: 2-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten" Groen Groen over Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender H.J. H.J. over Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken De Groene Ridder. De Groene Ridder. over FCV Dender EH - Cercle Brugge: 1-4 JaKu JaKu over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." Andreas2962 Andreas2962 over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Swakken Swakken over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Kantine
