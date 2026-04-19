Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Opvallend moment tijdens Napoli-Lazio: Kevin De Bruyne bleef in de kleedkamer na de rust. Helaas gaf zijn prestatie Antonio Conte gelijk, zoals ook de Italiaanse pers benadrukte.

Napoli is dit weekend met 0-2 onderuitgegaan tegen Lazio Roma, een nederlaag die de titelstrijd zo goed als helemaal uitdooft, terwijl die er eigenlijk al moeilijk uitzag. Een van de symbolen van die pijnlijke thuisnederlaag was de wissel van Kevin De Bruyne aan de rust.

KDB was lange tijd geblesseerd en wacht sinds zijn terugkeer begin maart nog altijd op zijn eerste beslissende actie. Een zorgwekkende vormdip, en dat ontgaat ook de Italiaanse media niet, die weinig genade tonen voor de Rode Duivel.

Italiaanse pers spaart KDB niet

"Een gigantische misser in de eerste helft. Echt compleet mislukt", schrijft de Corriere dello Sport, dat hem een 4,5 op 10 geeft. La Gazzetta deelt dezelfde score uit, maar formuleert het iets milder. "Als zelfs hij het aan helderheid en precisie laat afweten, dan is dat verontrustend."

Il Mattino, een Napolitaans medium, is bijzonder hard. "Een schim van zichzelf. Soms lijkt het alsof hij alleen maar op het veld staat om iemand een plezier te doen (…) Hij maakt grove fouten", klinkt het daar, goed voor een 4 op 10. Tuttosport geeft hem nog een 5 op 10, maar benadrukt wel dat hij "volledig ongeorganiseerd" speelde.



Er rest alleen te hopen dat De Bruyne de komende weken opnieuw zijn beste niveau vindt, zodat hij met vertrouwen naar het WK kan trekken. Al is het misschien nog belangrijker dat hij opnieuw ritme opdoet, want bij de nationale ploeg stond hij er tijdens de laatste interlandperiode wel gewoon.