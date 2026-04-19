Brandon Morren, voetbaljournalist
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'
Opvallend moment tijdens Napoli-Lazio: Kevin De Bruyne bleef in de kleedkamer na de rust. Helaas gaf zijn prestatie Antonio Conte gelijk, zoals ook de Italiaanse pers benadrukte.

Napoli is dit weekend met 0-2 onderuitgegaan tegen Lazio Roma, een nederlaag die de titelstrijd zo goed als helemaal uitdooft, terwijl die er eigenlijk al moeilijk uitzag. Een van de symbolen van die pijnlijke thuisnederlaag was de wissel van Kevin De Bruyne aan de rust.

KDB was lange tijd geblesseerd en wacht sinds zijn terugkeer begin maart nog altijd op zijn eerste beslissende actie. Een zorgwekkende vormdip, en dat ontgaat ook de Italiaanse media niet, die weinig genade tonen voor de Rode Duivel.

Italiaanse pers spaart KDB niet

"Een gigantische misser in de eerste helft. Echt compleet mislukt", schrijft de Corriere dello Sport, dat hem een 4,5 op 10 geeft. La Gazzetta deelt dezelfde score uit, maar formuleert het iets milder. "Als zelfs hij het aan helderheid en precisie laat afweten, dan is dat verontrustend."

Il Mattino, een Napolitaans medium, is bijzonder hard. "Een schim van zichzelf. Soms lijkt het alsof hij alleen maar op het veld staat om iemand een plezier te doen (…) Hij maakt grove fouten", klinkt het daar, goed voor een 4 op 10. Tuttosport geeft hem nog een 5 op 10, maar benadrukt wel dat hij "volledig ongeorganiseerd" speelde.


Er rest alleen te hopen dat De Bruyne de komende weken opnieuw zijn beste niveau vindt, zodat hij met vertrouwen naar het WK kan trekken. Al is het misschien nog belangrijker dat hij opnieuw ritme opdoet, want bij de nationale ploeg stond hij er tijdens de laatste interlandperiode wel gewoon.

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 15:00 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 18:00 Genoa Genoa
Juventus Juventus 20:45 Bologna Bologna
Lecce Lecce 20/04 Fiorentina Fiorentina

