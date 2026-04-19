Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Reims kon met een zege tegen Red Star de aanknoping houden met de top van het klassement. Drie punten die de ploeg in leven houden in de strijd om promotie naar de Ligue 1.

Met een reeks van één zege in tien matchen en evenveel punten als de zesde leek Reims op weg om uit de top vijf te vallen, wat zou betekenen dat het de barrages voor promotie naar de Ligue 1 zou missen. Voor een ploeg die mikte op rechtstreekse promotie was de match van dit weekend tegen Red Star (vierde) dan ook meer dan ooit cruciaal.

En de langverwachte reactie kwam er: Reims leidde na 24 minuten al met 2-0 (onder meer dankzij een assist van Théo Leoni) en won uiteindelijk met 3-2. De troepen van Karel Geraerts behoren tot de drie ploegen met 51 punten, maar hebben het beste doelsaldo. Een goed teken met nog drie matchen te gaan in de reguliere competitie.

Reims wil zijn lot in eigen handen houden

"Dit doet erg deugd. Ik denk dat je in het voetbal, wanneer je in een wat moeilijkere periode zit, zeker door de resultaten, op zoek gaat naar de oorzaken, het waarom van alles. Het enige medicijn in zulke gevallen is matchen winnen: om het hoofd leeg te maken, je beter te voelen en beloond te worden voor het geleverde werk", legt Geraerts uit op de persconferentie, geciteerd door het account Stade de Reims News.

Zijn ploeg heeft geleerd uit de voorbije weken: "Eerst en vooral was er mooie solidariteit van mijn hele groep, die vanaf de eerste seconden liet zien dat we er nog volop in geloofden, en vervolgens waren we efficiënt.

"Ik heb dit seizoen al heel wat matchen gezien die zo verlopen: we controleren, domineren en creëren kansen. Deze keer hebben we ze op het juiste moment afgewerkt. We moeten ook eerlijk blijven: we lieten deze ploeg twee keer terugkomen door twee vermijdbare goals te slikken."





Reims kon zich geen misstap meer permitteren: "We wisten heel goed dat we moesten winnen, anders zou de kans op promotie steeds kleiner worden. Ik zag lachende gezichten in de kleedkamer".

"We moeten daarvan genieten en ons vanaf maandag focussen op de volgende match, die helemaal anders zal zijn, tegen een ploeg uit Nancy die hier haar huid duur zal willen verkopen. We zullen nog meer solidariteit en efficiëntie moeten tonen, en allemaal nog een beetje extra brengen."