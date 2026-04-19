Daan Blockx en Scott Crabbé, voetbaljournalist
| 1 reacties
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Reims kon met een zege tegen Red Star de aanknoping houden met de top van het klassement. Drie punten die de ploeg in leven houden in de strijd om promotie naar de Ligue 1.

Met een reeks van één zege in tien matchen en evenveel punten als de zesde leek Reims op weg om uit de top vijf te vallen, wat zou betekenen dat het de barrages voor promotie naar de Ligue 1 zou missen. Voor een ploeg die mikte op rechtstreekse promotie was de match van dit weekend tegen Red Star (vierde) dan ook meer dan ooit cruciaal.

En de langverwachte reactie kwam er: Reims leidde na 24 minuten al met 2-0 (onder meer dankzij een assist van Théo Leoni) en won uiteindelijk met 3-2. De troepen van Karel Geraerts behoren tot de drie ploegen met 51 punten, maar hebben het beste doelsaldo. Een goed teken met nog drie matchen te gaan in de reguliere competitie.

Reims wil zijn lot in eigen handen houden

"Dit doet erg deugd. Ik denk dat je in het voetbal, wanneer je in een wat moeilijkere periode zit, zeker door de resultaten, op zoek gaat naar de oorzaken, het waarom van alles. Het enige medicijn in zulke gevallen is matchen winnen: om het hoofd leeg te maken, je beter te voelen en beloond te worden voor het geleverde werk", legt Geraerts uit op de persconferentie, geciteerd door het account Stade de Reims News.

Zijn ploeg heeft geleerd uit de voorbije weken: "Eerst en vooral was er mooie solidariteit van mijn hele groep, die vanaf de eerste seconden liet zien dat we er nog volop in geloofden, en vervolgens waren we efficiënt.

"Ik heb dit seizoen al heel wat matchen gezien die zo verlopen: we controleren, domineren en creëren kansen. Deze keer hebben we ze op het juiste moment afgewerkt. We moeten ook eerlijk blijven: we lieten deze ploeg twee keer terugkomen door twee vermijdbare goals te slikken."

Reims kon zich geen misstap meer permitteren: "We wisten heel goed dat we moesten winnen, anders zou de kans op promotie steeds kleiner worden. Ik zag lachende gezichten in de kleedkamer". 

"We moeten daarvan genieten en ons vanaf maandag focussen op de volgende match, die helemaal anders zal zijn, tegen een ploeg uit Nancy die hier haar huid duur zal willen verkopen. We zullen nog meer solidariteit en efficiëntie moeten tonen, en allemaal nog een beetje extra brengen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Reims
Red Star 93

Meer nieuws

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
7
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
1
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

11:13
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
3
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
1
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
15
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
1
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
3
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
5
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
2
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

21:42
1
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 31
Le Mans Le Mans 1-0 Clermont FC Clermont FC
Nancy Nancy 1-5 Annecy FC Annecy FC
Montpellier Montpellier 2-1 Grenoble Grenoble
Pau Pau 2-1 Guingamp Guingamp
Rodez Rodez 2-2 Amiens Amiens
Reims Reims 3-2 Red Star 93 Red Star 93
Troyes Troyes 1-0 Boulogne Boulogne
Bastia Bastia 2-0 Saint-Etienne Saint-Etienne
Dunkerque Dunkerque 20/04 Laval Laval

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven William Wallace William Wallace over Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent - STVV: 0-0 JaKu JaKu over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." JaKu JaKu over Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!" Meester Michel Meester Michel over Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf' rinus michels rinus michels over Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Union SG - Club Brugge: - Dirk1897 Dirk1897 over Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden" Sv1978 Sv1978 over Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved