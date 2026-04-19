Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG
Vincent Kompany kan vandaag de titel pakken met Bayern München. Binnenkort volgen ook de halve finales van de Champions League. Daarin zal hij niet kunnen rekenen op Serge Gnabry.

Bayern München is aan een schitterend seizoen bezig. In de Bundesliga kan het vandaag de kroon op het werk zetten. Na de nederlaag van Borussia Dortmund gisteren heeft het genoeg aan een punt tegen Stuttgart om de titel te vieren.

Geen Gnabry tegen PSG

Serge Gnabry zal het (mogelijke) titelfeestje tegen Stuttgart aan zich voorbij moeten laten gaan. Op het veld dan toch. Bayern maakt op X bekend dat de aanvaller een tijdje aan de kant zal staan. Hij heeft een scheur opgelopen in de adductoren van zijn rechterdij.

Dat is een domper voor Vincent Kompany. Gnabry kwam dit seizoen al volop voor in de plannen van onze landgenoot. In de Bundesliga scoorde hij 8 goals en deelde hij 6 assists uit. In de Champions League scoorde hij 2 keer en gaf hij 4 assists. Een van die assists kwam er in het tweeluik tegen Real Madrid.

Gnabry was bovendien nog maar net terug na een lichte knieblessure die hem aan de kant gehouden had tegen St. Pauli. Met Lennart Karl staat ook een andere aanvallende kracht aan de kant.

Kompany zal moeten schuiven, maar beschikt nog steeds over meer dan voldoende talent om tegen PSG een wereldelftal tussen de lijnen te brengen. Maar eerst vandaag de titel pakken.

Volg Bayern München - VFB Stuttgart live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30.

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

15:00
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
1
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

21:42
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
6
Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

17:30
OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

17:00
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

16:30
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

17/04
2
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

13:30
2
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

13:00

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 17:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 19:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

