Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Vincent Kompany kan vandaag de titel pakken met Bayern München. Binnenkort volgen ook de halve finales van de Champions League. Daarin zal hij niet kunnen rekenen op Serge Gnabry.

Bayern München is aan een schitterend seizoen bezig. In de Bundesliga kan het vandaag de kroon op het werk zetten. Na de nederlaag van Borussia Dortmund gisteren heeft het genoeg aan een punt tegen Stuttgart om de titel te vieren.

Geen Gnabry tegen PSG

Serge Gnabry zal het (mogelijke) titelfeestje tegen Stuttgart aan zich voorbij moeten laten gaan. Op het veld dan toch. Bayern maakt op X bekend dat de aanvaller een tijdje aan de kant zal staan. Hij heeft een scheur opgelopen in de adductoren van zijn rechterdij.

Dat is een domper voor Vincent Kompany. Gnabry kwam dit seizoen al volop voor in de plannen van onze landgenoot. In de Bundesliga scoorde hij 8 goals en deelde hij 6 assists uit. In de Champions League scoorde hij 2 keer en gaf hij 4 assists. Een van die assists kwam er in het tweeluik tegen Real Madrid.

Gnabry was bovendien nog maar net terug na een lichte knieblessure die hem aan de kant gehouden had tegen St. Pauli. Met Lennart Karl staat ook een andere aanvallende kracht aan de kant.

Kompany zal moeten schuiven, maar beschikt nog steeds over meer dan voldoende talent om tegen PSG een wereldelftal tussen de lijnen te brengen. Maar eerst vandaag de titel pakken.



