Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De U19 van Club Brugge ging maandag onderuit in de finale van de Youth League. De ploeg van trainer Jonas De Roeck verloor na strafschoppen van Real Madrid.

Ondanks de nederlaag krijgen de spelers van Club Brugge enorm veel lof. Ook trainer Jonas De Roeck is opvallend positief na afloop van de wedstrijd, zo liet hij horen bij Sporza.

“Ik ben heel blij dat ik deze reis samen met deze spelersgroep heb meegemaakt. Ik heb hier jongens zien groeien - als voetballer én als mens. Dat is voor mij het belangrijkste. Vriend- en broederschap hebben zich hier ontwikkeld. Vooral die fijne herinneringen wil ik onthouden”, klinkt het.

De spelersgroep van Club Brugge is enorm getalenteerd. Een dergelijke prestatie in de Youth League is dan ook een logisch gevolg daarvan. Het zorgt echter ook voor de nodige verwachtingen richting toekomst.

Afwachten wie profvoetbal zal spelen

Toch is De Roeck opvallend voorzichtig over de toekomst van de uitblinkers in deze befaamde jeugdcompetitie. Niet iedereen zal zijn plekje vinden op het hoogste niveau.

“Er zullen zeker jongens zijn die zullen doorgroeien naar het profvoetbal. Voor anderen zal dat niet zo zijn”, besluit De Roeck. “Dan is het aan ons om hen daarin te begeleiden, zodat ze een gelukkig leven kunnen leiden. Want uiteindelijk draait het daar om.”

