Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

De gezondheid van Jan Boskamp blijft een zorgenkind. De 77-jarige oud-trainer, die in België successen vierde met RSC Anderlecht en RWDM, kreeg opnieuw een terugslag na een periode waarin het net iets beter leek te gaan.

Boskamp zelf blijft er opvallend open over. “Kwakkelen. Op en neer”, omschrijft hij zijn huidige toestand. De Nederlander kampt al geruime tijd met gezondheidsproblemen en moet regelmatig naar het ziekenhuis.

Na eerdere behandelingen leek er beterschap op komst, maar die hoop kreeg opnieuw een knauw. “Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad, drie zijn opgelost. Alleen die spierreuma niet”, zucht hij. Vooral die laatste aandoening blijft hem parten spelen.

Johan Boskamp sukkelt nog steeds met spierreuma

Vorige week moest Boskamp opnieuw naar het ziekenhuis door terugkerende ontstekingen. Daar kreeg hij meerdere zware inspuitingen toegediend. “Dat is allemaal niet zo lekker”, klinkt het nuchter, maar de impact is duidelijk groot.

Ook de medicatie eist zijn tol. “Soms lijkt het alsof mijn armen honderd kilo wegen”, vertelt hij. Daardoor zijn dagelijkse dingen zoals autorijden momenteel niet mogelijk voor de gewezen coach.

Zelfs zijn geliefde uitstappen naar het voetbal moeten eraan geloven. Zo moest hij recent afzeggen om wedstrijden in de amateurreeksen bij te wonen, onder meer omdat hij moeilijk trappen kan doen. “Anders val ik om”, legt hij uit.





Toch blijft Boskamp positief ingesteld. Hij hoopt dat de nieuwe behandelingen aanslaan, zodat hij snel weer naar Feyenoord kan. “Gewoon om te ouwehoeren”, besluit hij met een knipoog.