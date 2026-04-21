Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De gezondheid van Jan Boskamp blijft een zorgenkind. De 77-jarige oud-trainer, die in België successen vierde met RSC Anderlecht en RWDM, kreeg opnieuw een terugslag na een periode waarin het net iets beter leek te gaan.

Boskamp zelf blijft er opvallend open over. “Kwakkelen. Op en neer”, omschrijft hij zijn huidige toestand. De Nederlander kampt al geruime tijd met gezondheidsproblemen en moet regelmatig naar het ziekenhuis.

Na eerdere behandelingen leek er beterschap op komst, maar die hoop kreeg opnieuw een knauw. “Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad, drie zijn opgelost. Alleen die spierreuma niet”, zucht hij. Vooral die laatste aandoening blijft hem parten spelen.

Johan Boskamp sukkelt nog steeds met spierreuma

Vorige week moest Boskamp opnieuw naar het ziekenhuis door terugkerende ontstekingen. Daar kreeg hij meerdere zware inspuitingen toegediend. “Dat is allemaal niet zo lekker”, klinkt het nuchter, maar de impact is duidelijk groot.

Ook de medicatie eist zijn tol. “Soms lijkt het alsof mijn armen honderd kilo wegen”, vertelt hij. Daardoor zijn dagelijkse dingen zoals autorijden momenteel niet mogelijk voor de gewezen coach.

Zelfs zijn geliefde uitstappen naar het voetbal moeten eraan geloven. Zo moest hij recent afzeggen om wedstrijden in de amateurreeksen bij te wonen, onder meer omdat hij moeilijk trappen kan doen. “Anders val ik om”, legt hij uit.

Toch blijft Boskamp positief ingesteld. Hij hoopt dat de nieuwe behandelingen aanslaan, zodat hij snel weer naar Feyenoord kan. “Gewoon om te ouwehoeren”, besluit hij met een knipoog.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RWDM Brussels

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden TIGERMANIA TIGERMANIA over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax' Snipergoal Snipergoal over 'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land' Goro Goro over Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België" cartman_96 cartman_96 over Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet' cartman_96 cartman_96 over In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Geert DL Geert DL over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved